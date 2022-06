Energiaital okozhatta egy hatéves halálát – több gyermek is áldozatul esett a mellékhatásoknak

Világszerte haltak már meg az energiaital okozta káros mellékhatások miatt. A túlzott fogyasztás a felnőttekre nézve is kockázatos, de a 18 év alattiakra nézve még veszélyesebb lehet. Az energiaital elfogyasztása után megemelkedik a pulzusszám és a vérnyomás, vízhajtó hatása miatt akár kiszáradást is okozhat. Az energiaital miatti rosszullétnél tapasztalható akár erős szívdobogás, szívritmuszavar is. Az elmúlt években több tragédiához is vezetett a koffeintartalmú ital fogyasztása.