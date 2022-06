Egy szállodába zártak be több száz embert Makaóban újabb fertőzöttek felbukkanása miatt

A kaszinónak is otthont adó Fortuna Hotelben csaknem hétszáz ember tartózkodott, amikor a hatóságok az épületet karantén alá helyezték. Az intézkedést azzal indokolták, hogy a szállodában fertőzöttek jártak. A lezárást követően a szálloda területét senki sem hagyhatja el, a belépés pedig csak az egészségügyi személyzet számára engedélyezett. Az épületben rekedteket a kínai járványügyi protokollnak megfelelően vírustesztelésnek vetik alá.

A különleges közigazgatási státuszú Makaóban vasárnap tömeges vírustesztelést rendeltek el, miután a hétvégén új koronavírus-fertőzötteket azonosítottak. A helyi hatóságok kedd reggeli jelentése szerint a mintegy 600 ezer lakosú városban tíz Covid-19-es megbetegedést és további 34 tünetmentes fertőzöttet regisztráltak a hétvége óta. A kontaktkutatás során 1502 olyan embert azonosítottak, aki közvetve vagy közvetlenül kapcsolatba kerülhetett a fertőzöttekkel, őket elkülönítették.

