Szijjártó: Magyarország segít az élelmiszerválság kezelésében

Magyarország felajánlotta segítségét, hogy az Ukrajnából induló gabonaexportban jelentős szerepet vállal – számolt be a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter az uniós külügyminiszterek luxembourgi tanácskozását követően.

Az ukrajnai háborúról és az élelmiszerválságról tanácskozik a Külügyek Tanácsa Luxemburgban

A háborúról és az élelmiszerválságról tárgyaltak az uniós külügyminiszterek. A külügyek tanácsában elhangzott, hogy a háború határai nem állnak meg Ukrajna vagy Európa határainál, a következményeit az egész világ érzi.

A következő időszakban úgy tűnik együtt kell élnünk a háborúval. A háborús infláció megnöveli az árát az élelmiszernek és az energiának egyaránt. A helyzet már a háború előtt sem volt fényes, de most az egész világnak ennek következményeit kell viselnie.

A másik nagy válság, amivel szembesülünk az az élelmiszer-ellátás biztonságának megszűnése. Oroszország és Ukrajna világszinten meghatározó gabonaexportőr volt eddig,de a háborús infláció miatt, a konfliktusban érintett országokban a mezőgazdasági és exportkapacitások lecsökkentek, és nagyon nehéz alternatív forrásokat találni, mert több ország élelmiszerexport-tilalmat vezetett be. Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország nagy műtrágyaexportőr is volt, de a háborúval ez is megszűnt.

Megoldás mind a mai napig nincs, és máig a vita jelentős részét képezi a háború értelmezése.

Az éhínség veszélye mintegy 400 millió embert érint, főként a migrációs szempontból érintett országokban. Az élelmiszer-ellátás biztonságának csorbulása újabb migrációs hullámot idézhet elő.

Szijjártó Péter leszögezte: lehet arról vitatkozni, hogyan lehetne ezt a válságot kezelni, de az nem észszerű, hogy még több fegyver küldésével próbálják a helyzetet megoldani.

Magyarország nagyjából a dupláját képes előállítani saját élelmiszer-fogyasztásának, így mi biztonságban vagyunk. Három intézkedéssel segítik a magyar embereket:

az árstopok rendszerével, ami nemcsak a fogyasztóknak segít, de az inflációt is fékezi;

felajánlottuk, hogy segítünk az Ukrajnából kiinduló élelmiszer-szállítmányok célba juttatásához. A magyar–ukrán határ biztonságos, mert hazánk nem szállít fegyvereket. Magyarországnak olyan logisztikai adottságai vannak, amelyekkel az ukrajnai exportot gyorsan le tudjuk bonyolítani;

a határvédelem megerősítése is fontos lépés Magyarországnak, hiszen az élelmiszerválság migrációt generál, a déli határunkat pedig meg kell védeni az erősödő nyomással szemben.

Az Európai Uniónak ugyan van egy akcióterve a válság kezelésére, de csak egy terv, nem pedig akció – fejtette ki külgazdasági és külügyminiszter.

