Nyaralót csináltak a filmes világ legmisztikusabb járgányából

Az ikonikus furgon a dél-kaliforniai Malibu-parton fog parkolni a különleges három éjszakás tartózkodásra június 24-én, 25-én és 26-án.

Az éjszakákért mindössze 20 dollárt, azaz körülbelül nyolcezer forintot kellett fizetniük a szállásfoglalóknak. „A Csodajárgány rendkívül népszerű volt, és mindhárom éjszakát perceken belül lefoglalták” – nyilatkozta az Airbnb szóvivője a CNN-nek.

