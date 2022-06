Misztikus kéklő spirál tűnt fel az éjszakai égbolton

Rejtélyes neonkék fényből álló spirált láttak az égen Új-Zéland felett vasárnap este – írja az Independent.

Causing confusion in New Zealand with a dying @SpaceX rocket in the night sky. @elonmusk pic.twitter.com/wl0tXdmOJ8

A szemtanúk szerint a ködös kék fények úgy néztek ki, mintha egy kis galaxis formálódna az égen. A közösségi médiában hamar szárnyra keltek a képek és találgatások, hogy vajon mi okozhatta a jelenséget.

„A ma este fél nyolc körül az égen látott spirál nagy valószínűséggel egy SpaceX rakétaindításból származó üzemanyagfelhő volt” – írta a társaság.

Taken in Queenstown NZ about 30 minute’s ago. Any ideas what it is? Some speculating it’s got something to do with SpaceX @elonmusk pic.twitter.com/lvA2amDzGM

— Clare Rehill 🟥🌸 🇮🇪 (@ClareRehill) June 19, 2022