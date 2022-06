Macron harapófogóban, teljes patthelyzet Franciaországban

A helyzet példátlan. Az ötödik köztársaság idején a nemzetgyűlésben még soha nem alakult ki ilyen felállás – fogalmazott Élisabeth Borne miniszterelnök azután, hogy ismertté váltak a parlamenti voksolás második fordulójának eredményei. A Le Figaro és a Le Monde is úgy fogalmaz:

Az 577 fős nemzetgyűlésben Emmanuel Macron köztársasági elnök köré csoportosult, Együtt! elnevezésű választási koalíció 245 mandátumot szerzett, miközben az abszolút többséghez, a koalíciós kényszer nélküli, „kényelmes kormányzáshoz” 289 parlamenti helyet kellett volna megszerezni.

(A számos, 10 fő körüli parlamenti csoportot és az egyes, alakuló frakciókat a különféle elemzések egyelőre még más-más arányokban tüntetik fel, így egyelőre eltérések mutatkozhatnak a mandátumok száma, megoszlása között – a szerk. )

Quick takes on #legislatives2022 : 1. The far right’s toxic ceiling has been completely shattered. The two-rounds system did not prevent the RN to form a strong group. 2. This is a major opportunity for Le Pen to gain further legitimacy ahead of 2027. https://t.co/QdJN06tSFn

Így ugyanis nem tud törvényeket elfogadtatni az ellenzék jóváhagyása nélkül.

A trockista, szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchon vezette (a kommunistákat, a zöldeket, a szocialistákat és a radikális baloldalt tömörítő baloldali összefogás) NUPES 131 helyet szerzett meg a nemzetgyűlésben. A végtelenül elbizakodott, 71 éves vezetőjük még parlamenti mandátumát is átadta, így egyelőre, ahogy Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés elnöke fogalmazott tréfásan, „kisnyugdíjasként” szólhat legfeljebb bele a politikába. Ez a helyzet természetesen csak a politikus közjogi státuszát érinti.

Ám az Elégedetlen Franciaország (LFI) párt első emberének jócskán le kellett faragnia ambícióiból, hiszen – tévesen – már az első választási forduló estéjén kikiáltotta, hogy ő Franciaország új miniszterelnöke. A NUPES eredményei így is politikai földrengést idéztek elő, hiszen ez lett a legnagyobb ellenzéki tömörülés az új nemzetgyűlésben.

s ez a váratlan körülmény szintén sok mindenben korlátozza Mélenchon mozgásterét.

Marine Le Pen says she was “pleasantly surprised” by the National Rally’s historic results in the #legislatives2022 She confirms she won’t return as party leader but will concentrate on leading their group of at least 89 MPs at the National Assembly. #F24 pic.twitter.com/HrXY2YgCxD



A királycsináló szerepében tündökölhet a Köztársaságiak és a Demokraták és Függetlenek Szövetsége (LR-UDI) csoportosulás, mely 64 mandátumával kisegítheti a megszorult elnököt.

Elképesztő kisebbségbe szorult mindössze 22 képviselőjével a hagyományos baloldali pártok egy részét tömörítő, Baloldal nevű csoport, mely Ők is, de a második legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező NUPES farvizein behajózó baloldali tömegpártok, így a Zöldek (EELV) és a kommunisták is úgy látják, szintén csapdába kerültek.



David Cormand európai parlamenti képviselő, az EELV korábbi országos titkára figyelmeztetett a Le Figaro hétfői, nyomtatott számának nyilatkozva:

és különböző politikai identitásokkal rendelkezünk. A kommunisták is ellenzik ezt.”

Ám a Jean-Luc Mélenchonhoz közel álló Bernard Pignerol, az Elégedetlenek kampányfőnöke nem törődik ezekkel a fenntartásokkal: „ha az európai választásokon nem, hát majd együtt leszünk a regionális és önkormányzati választásokon, akkor nagyon erőssé válunk 2027-re!” Az új erő tehát bekebelezné a törpepárttá zsugorodó régi balos formációkat.

A következő választásokról szóló merengésnél jóval égetőbb feladatai vannak a parlamenti támogatását elveszítő elnöknek és a kétségbeesett kormányfőnek. Macronnak most szövetségeseket kell találnia a nemzetgyűlésben – ehhez viszont kompromisszumokat kell kötnie, hogy érvényesíthesse az új erőviszonyok miatt elavulttá vált programját. Példátlan helyzet, amely kockázatot jelent országunkra nézve – nyilatkozta vasárnap este Élisabeth Borne miniszterelnök.

🇫🇷#France, legislative election results (2nd round):

Here is a map of who won in every constituency.

Ensemble! secured a plurality in the National Assembly.

The NUPES coalition becomes the largest opposition group, RN the largest opposition party.#Legislatives2022 pic.twitter.com/CxS4plRbRI

— World Elects (@ElectsWorld) June 19, 2022