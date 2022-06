Hőség tombol Nyugat-Európában, van ahol 43 fokot mértek

Tetőzött a hőség Nyugat-Európában. A szokatlanul korai hőhullám rekordmeleget hozott több országban is: a dél-francia Biarriztban például 43 fokot mértek, soha ilyen meleg nem volt még a városban. De Spanyolországban, sőt az Egyesült Királyságban is évtizedek óta nem látott kánikulával küzdenek – számolt be róla az M1 Híradója.

Hőség tombol Nyugat-Európában: 42-43 fokot is mértek több helyen Fürdőzők vették birtokba a párizsi Trocadero szökőkutat: voltak akik csak a lábukat lógatták a hűsítő vízbe, a bátrabbak meg is mártóztak benne. Sokakat – főleg az idősebbeket – megviseli a hőség, azonban vannak, akik örömüket lelik a napsütésben. „Inkább legyen meleg, mint hideg: jobban szeretem a napot mint a hideg, esős időt. Engem nem zavar, ez legalább egy jó alkalom arra, hogy a szabadban legyünk és jól érezzük magunkat” – mondta egy férfi. Dél-Franciaországban azonban már-már elviselhetetlen a hőség: 43 fokot mértek Biarritzban, ami minden idők legmelegebb hőmérséklete francia-Baszkföldön. A francia lakosság háromnegyede, mintegy 45 millió ember otthonára adtak ki hőségriasztást, helyenként a legmagasabb, vörös szintű riadót rendelték el. A szakértők figyelmeztetnek: a hőség miatt sok helyen az egészségre kiemelten káros ózonkoncentráció alakulhat ki. Vasárnap Németország bizonyos térségeiben a 38 fokot is elérte a hőmérséklet. Az egészségügyi miniszter figyelmeztetett: a hőség akár halálos is lehet az idősek számára. Felszólította a veszélyeztetett csoportokat, hogy kerüljék a közvetlen napsütést és maradjanak egész nap hidratáltak. Kapcsolódó tartalom Fokozódott a kánikula: Franciaországban 43 fokot mértek Spanyolországban óriási erdőtűzzel küzdenek a tűzoltók. Harmincnégy fokot mértek Londonban, ami rendkívülinek mondható a városban: általában az évnek ebben a szakában jó tíz fokkal alacsonyabb a hőmérséklet. A valaha volt legmelegebb júniusi napot 1976-ban regisztrálták: akkor 35,6 fokot mértek Southamptonban. Az egészségügyi hatóságok hármas szintű riasztást adtak ki London teljes területére. Egy gombostűt sem lehetett leejteni a strandokon Barcelonában: a hőmérők higanyszálai szerte Spanyolországban csak elvétve kúsztak 35 fok alá pénteken. Évtizedek óta nem látott hőség tombol az ibériai országban: az előrejelzések szerint helyenként a hőség elérheti a 42 fokot is. „Szerintem ez a hőhullám már aggasztó. Láthatjuk a klímaváltozás hatását. Találnunk kell valami megoldást, ez így nem mehet tovább. Még soha nem láttam ilyen meleget: Párizsban például ma harminchét fok van” – mondta egy francia turista. Szerda óta hiába próbálják eloltani a tomboló erdőtüzet Északnyugat-Spanyolországban: három nap alatt 900-ról 20 ezer hektárra nőtt a tűz által letarolt terület. Tizenegy településről mintegy háromezer embert telepítettek ki a hatóságok, mialatt több mint ötszáz tűzoltó küzd a lángok terjedésével. Bár a tűz okaként egy villámcsapást jelöltek meg, szakértők szerint a tűz gyors terjedésért a száraz tavaszi és a rendkívül meleg nyári időjárás tehető felelőssé. Az Európai Bizottság katasztrófavédelmi szervezete szerint a tűzvész kockázata szélsőségesen magas Spanyolországban, Dél-Franciaországban és Olaszország nagy részén. A Meteorológiai Világszervezet szerint az Európát sújtó hőhullám a globális felmelegedés közvetlen következménye, hozzátéve: a mostani csak ízelítő abból, ami a kontinensre vár a jövőben.