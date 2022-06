Folytatódnak a harcok Luhanszk megyében, több olajfinomítót is támadás ért

Tömegesen menekítik ki a lakosságot Luhanszk megye nyugati részén, ahol most a leghevesebbek a harcok. De az összecsapások miatt már nem minden településről tudják kihozni az embereket. Moszkvai és kijevi források is arról számoltak be, hogy az oroszok lassan haladnak előre a térségben. Közben több olajfinomítót és raktárat is támadás ért, az oroszok így próbálják hátráltatni az ukrán harci eszközök üzemanyagellátását – hangzott el az M1 Híradójában.

Folytatódnak a harcok, több olajfinomítót is támadás ért A Reuters hírügynökség egy égő üzemanyagraktárról közölt felvételeket vasárnap. Ukrán jelentések szerint a térségre szombaton három rakétát lőttek ki az oroszok. Az orosz védelmi minisztérium szombaton megerősítette, hogy olajfinomítók és raktárak elleni támadásokkal igyekeztek meggyengíteni az ukrán csapatok üzemanyag-ellátását. Az oroszbarát szakadárok egyik központjában egy lebombázott piacról számolt be a Reuters. Az árusok a támadás napján már ki sem nyitottak. A szakadárok azt állítják, hogy az ukrán csapatok csütörtök óta folyamatosan lövik a várost. Kijev azonban tagadja, hogy támadnák a szakadár területeket. Eközben folyamatosan evakuálják a civil lakosságot a kelet-ukrajnai területekről. A harcok továbbra is Luhanszk megye nyugati részén folynak. Az embereket kisbuszokkal és autókkal viszik el, rendszeres robbanások közepette. „Dnyiproba vagy Pavlohradba megyünk, bárhová, ahová elvisznek. Hallják a robbanásokat? Láthatják, milyen a helyzet. Egy rakéta az udvaromban csapódott be” – mondta egy nő. A szomszédos Szeverodonyeckben ennél is rosszabb a helyzet, onnan a heves harcok miatt már lehetetlen kimenekíteni a város vegyi üzemébe menekült több száz civilt. Az ukrán hadsereg szerint eddig sikerült visszaverniük az oroszok Szeverodonyeck elfoglalására tett kísérleteit. „Szeverodonyeck térségében az ellenség tüzérsége továbbra is támad több kis települést. Újabb gyalogsági támadást is indítottak a város ellen, de nem jártak sikerrel. Az egyik közeli faluban sikerült megvetni a lábukat, de a szomszédos településen visszavertük a támadást” – állítja az ukrán fegyveres erők vezérkarának szóvivője, Olekszandr Stupun. Az oroszok viszont azt állítják: sikeresek a térségben, az ukrán katonáknak pedig nincs elég utánpótlásuk, ezért visszavonulnak. „A Luhanszki Népköztársaság egységei az orosz fegyveres erők támogatásával felszabadították Metolkine falut. Az ukrán fegyveres erők szétszóródott egységei az alacsony morál, illetve a lőszer és az utánpótlás hiánya miatt elhagyják el a harcteret. Liszicsanszk térségében egy ukrán tüzérségi egység hátrahagyta a nehézfegyvereket és elhagyta pozícióját” – nyilatkozta az orosz védelmi tárca szóvivője Igor Konasekov. Kapcsolódó tartalom A déli frontra látogatott az ukrán elnök Az ukrán elnök a nemzeti gárda állásait látogatta meg Odessza megyében, ahol köszönetet mondott a szolgálatukért a katonáknak. Zelenszkij: Ukrajna nem adja fel a déli régióit Az ukrán elnök szombaton tett látogatást a déli fronton; Mikolajivban és Odessza megyében járt. Az AP hírügynökség arról számolt be, hogy a donyeck megyei fronton már az Egyesült Államoktól kapott új fegyvereket vetik be az ukrán csapatok. A kijevi elnöki hivatal egyik tanácsadója szerint Ukrajnának a háború megnyeréséhez ezer ilyen tarackra, háromszáz rakéta-sorozatvetőre, ötszáz harckocsira, kétezer páncélozott járműre és ezer drónra lenne szüksége. A déli fronton is az új, amerikai és európai fegyverektől várják az áttörést. Ott ugyan halad az ukrán ellentámadás, de lassan, mert az orosz erők beásták magukat. Az ellentámadás jelentőségét mutatja, hogy pénteken Zelenszkij elnök személyesen látogatott el a fronthoz legközelebb eső városokba Mikolajivba és Odesszába. Az ukrán elnök egyeztetett a helyi katonai vezetéssel, felmérte a városokban esett kárt, illetve egy kórházba is ellátogatott. Az államfő megköszönte az orvosok és az ápolók kitartó munkáját, és a személyzet több tagját kitüntetéssel jutalmazta. A látogatás miatt az Odesszából Kijevbe tartó vonaton vette fel szokásos esti videóüzenetét, amelyben azt ígérte, hogy nem adják fel a déli régiót, minden elvett területet visszafoglalnak, és a Fekete-tenger ismét biztonságos és ukrán lesz. A címlapfotó illusztráció.