Caitlyn Jenner: Ha valaki átment férfi pubertáson, nem szabadna, hogy érmeket vegyen el a nőktől

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA a vasárnap megtartott rendkívüli kongresszus után döntést hozott a transznemű sportolók női versenyeken történő részvételéről. A FINA által elfogadott, rendkívüli alapossággal és számos jogi szakvélemény figyelembevételével előkészített új szabály szerint

A FINA a kongresszuson kiemelte, nem kíván senkit sem kitiltani a versenyeiről, melyek továbbra is nyitva állnak bárki előtt, bármilyen neműnek is vallja magát. Mindezek mellett azonban a versenyek igazságosságát és egyenlő feltételeit is szeretnék megtartani, ennek érdekében tudományos alapon szabják meg a résztvevők női mezőnybeli indulását.

A szabályozásra azért volt szükség, mivel az elmúlt időszakban a woke ideológia térnyerésével megszaporodott a visszaéléses esetek száma a sportolók között. Heves vitákat váltott ki például annak 22 éves úszónak az esete, aki három éven keresztül volt a férfi úszócsapat versenyzője, majd coming outja után átkerült a női úszókhoz.

A transzúszónő, Lia Thomas botránya azután emelkedett ki a genderideológia széles körű terjedését illusztráló napi híradásokból és váltott ki országos felháborodást, hogy a Twitteren megjelent egy videófelvétel, amelyen a férfiizomzatú Thomas alaposan leiskolázza a női mezőnyt: 1500 méter gyorson abszolút rekordot döntött elképesztő különbséggel, 38 másodperc előnnyel nyert a második helyen végző biológiai nő előtt.

Big thanks to #liaThomas for saving women’s sports by showing just how preposterous it is for a strapping athletic young biological man to compete with biological women.

Az Országos Kollégiumi Atlétikai Szövetség (NCAA) akkor hatályos szabályai szerint, azonban ha valaki férfiként versenyzett, de egy éven keresztül már részt vett különböző hormonterápiákon, akkor átkerülhet a női versenyzők közé. Az amerikai egyetemek egyre liberálisabb világában egyébként az is ellehetetlenítette a vitát, hogy az LMBTQ-ideológia támogatói transzfóbiával vádolták azt, aki nem ért egyet azzal, hogy a transznemű nők is versenyezhessenek a biológiai nőkkel.

Azonban más sportágakban is váltott ki vitákat a woke-ideológia beágyazódása. Emlékezetes Laurel Hubbard esete is, aki az első biológiai férfiként nőként indulhatott az olimpián, ahol azonban végül érvényes kísérlet nélkül zárta a versenyt. A 2013-ig férfiak mezőnyében versenyző, majd nemváltó műtéten átesett súlyemelő azután kapta meg jóváhagyását a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól, hogy a szervezet meghatározta a transznemű sportolók számára a tesztoszteronhoz köthető határértéket.

Egyébként Hubbardot hazájában “Az év sportolónőjének” is megválasztotta ekkor az egyetem, ezzel ő volt az első biológiai férfi, aki megszerezte a legjobb sportolónő díjat.

Caitlyn Jenner Twitter-oldalán a női sportok védelmére kelt: „Köszönöm mindenkinek, aki mellettem állt, amikor arról beszéltem, aminek nyilvánvalónak kellene lennie (nem LMBT-ellenességről, hanem a józan észről). Örülök, hogy a nemzetközi atlétikai közösség megszólalt. Én továbbra is fel fogok szólalni, cselekszem és támogatom a nőket a sportban” – fogalmazott a volt atléta.

It worked! I took a lot of heat – but what’s fair is fair! If you go through male puberty you should not be able to take medals away from females. Period. https://t.co/qqZq7gnt6g

— Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) June 19, 2022