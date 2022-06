Brit katonai hírszerzés: Gyengén teljesít az orosz légierő

Folyamatosan gyenge teljesítményt nyújt az orosz légierő az ukrajnai háború eddigi szakaszában, és valószínűleg ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy Oroszország csak nagyon korlátozott sikereket ért el a hadjárat kezdete óta – áll a brit katonai hírszerzés hétfőn ismertetett friss helyzetértékelésében.

A londoni védelmi minisztérium által közzétett elemzés szerint az orosz légierő képtelen teljes légi fölényt kivívni, és működését a kockázatkerülés jellemzi. Ez abban is megnyilvánul, hogy orosz harci gépek ritkán hatolnak mélyen az ukrán vonalak mögé.

E nehézségek alapvető okai közül több az orosz szárazföldi haderőt is jellemzi – áll a helyzetértékelésben.

A brit katonai hírszerzés szerint az orosz légierő harci kiképzése a repülőszemélyzet dinamikus kezdeményezőkészségének fejlesztése helyett nagy valószínűséggel évek óta jórészt arra irányul, hogy jó benyomást tegyen magas beosztású tisztviselőkre.

Oroszországnak figyelemre méltó, viszonylag korszerű és ütőképes harcirepülőgép-flottája van. Szinte bizonyos azonban, hogy az orosz légierő nem tudott olyan intézményi kultúrát és szakképzettséget meghonosítani személyi állománya körében, amellyel el tudta volna érni azt a célkitűzését, hogy a nyugati stílusúhoz közelebb álló, modern légi hadműveleteket tudjon végrehajtani – áll a brit katonai hírszerzés hétfői elemzésében.

A helyzetértékelés szerint ennek következményeként a tervezettnél nagyobb teher hárul az orosz szárazföldi haderőre, amely viszont már kezd kifáradni, valamint a fejlett manőverező robotrepülőgépekre, amelyekből valószínűleg már nincs sok.

A brit katonai hírszerzés korábbi hasonló elemzéseiben is számos olyan problémát tárt fel, amelyek az ukrajnai háborúban részt vevő orosz alakulatokat sújtják.

Előző napi helyzetértékelésében olyan értesüléseket közölt, amelyek szerint az orosz hadsereg moráljával különösen nagy bajok vannak. Esetenként például egész orosz alakulatok tagadják meg parancsok végrehajtását, és az is megtörtént, hogy tisztek és az általuk vezényelt katonák között alakult ki fegyveres szembenállás.

Az orosz fegyveres erők alacsony moráljának fő okai között szerepel a brit katonai hírszerzés tudomása szerint az is, hogy a katonák gyenge minőségű vezetői tevékenységet érzékelnek, korlátozottak a lehetőségek a harci alakulatok pihentetésére, nagyon magasak az orosz fegyveres erők veszteségei, a katonák harctéri stressztől szenvednek, a logisztikai hálózat továbbra is gyenge, és gondok vannak a fizetések folyósításával is.

A címlapfotó illusztráció.