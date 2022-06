Egyéjszakás kalandért akár 7 év börtön is járhat a katari világbajnokságon

A rendelet szerint a világeseményre érkező szurkolóknak kötelességük lesz tiszteletben kell tartani az országban érvényben lévő szabályokat, ahol nem tolerálják az egyéjszakás kalandokat – írta a Daily Star.

A lapnak nyilatkozó rendőrségi forrás szerint Katarban kizárólag a házaspárok folytathatnak aktív nemi együttlétet egymással büntetlenül. A házasságon kívüli szex csakúgy, mint az egyneműek viszonya illegális a muszlim többségű országban akik pedig ezt nem veszik figyelembe,

A katari vébé szervezőbizottságának vezetője, Nasszer al-Khater arra is figyelmeztetett, hogy az országban nem nézik jó szemmel, ha az emberek nyilvánosan kimutatják a szeretetüket egymás felé, ez pedig a tornára érkező szurkolóktól is alapelvárás.

„Minden szurkoló biztonsága és védelme a legfontosabb a számunkra. De a nyilvános érzelemnyilvánítás nem tetszik, ez nem része a kultúránknak – és ez mindenkire vonatkozik” – mondta al-Khater.

