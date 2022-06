Széket rendelt egy nő, valami egészen hátborzongató is érkezett a csomaggal

A hölgy annyira megrémült, mint amennyire összezavarodott a csomag tartalma láttán.

Furcsa élményben volt része egy amerikai nőnek a napokban. Jen Begakis egy bőrfotelt rendelt az egyik legnagyobb e-kereskedelemmel foglalkozó amerikai cégtől, amikor azonban kinyitotta a csomagot, a bútordarab mellett mást is talált a dobozban – számolt be a The New York Post.

„Ha azt mondanám, hogy a rendelt bőrszék mellett egy vérvételi üvegcső is volt, méghozzá tele, elhinnéd? Mert én nem találom a szavakat” – írta a Twitteren közzétett bejegyzésében.

„Annyira meg vagyok rémülve, mint amennyire össze vagyok zavarodva” – mondta a bizarr csomag tulajdonosa. Begakis egy videót is feltöltött a Twitterre, melyben meg is mutatja a talált terméket.

i’m as terrified as i am confused 🫣 pic.twitter.com/0tSvkqK1Oo — Jen Begakis (@jenbegakis) June 16, 2022

A videót a a megjelenése óta már több mint félmillióan látták, több tízezren pedig reagáltak is rá. Voltak, akik szerint akár művér is lehetett az üvegben, sokan pedig azt tanácsolták Jennek, hogy ne érjen a dobozhoz, inkább hagyja, amíg a megfelelő módon eltávolítják házából.

A hölgy elmondta, hogy amint kinyitotta a csomagot, majd meglátta a vérrel teli üvegcsövet, azonnal felvette a kapcsolatot a céggel, amely elmondása alapján top prioritásként kezeli az ügyet, a nő azonban az üzenetváltás óta nem hallott felőle.