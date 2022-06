Most már annyit sem mondott Biden szóvivője, hogy máshol még rosszabb

Sőt, egyáltalán nem válaszolt semmit az állandósult bébitápszerhiánnyal kapcsolatban feltett kérdésre.

Nemrég a Fehér Ház arra emlékeztette a rekordmagas benzinárak miatt frusztrált amerikaiakat, hogy az üzemanyag ára külföldön még magasabb – számol be a sajtóeseményről a Breitbart amerikai konzervatív lap. Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivője akkor napi tájékoztatóján az ezzel kapcsolatos kérdésekre válaszolva megjegyezte, „nagyon fontos, hogy az emberek megértsék, az árak világszerte még magasabbak”.

Most az egyik riporter azt szerette volna megtudni, hogy a Biden-adminisztráció hogyan kezeli a tápszerhiányt addig, amíg nem áll helyre az ellátás – Karine Jean-Pierre már a kérdés első felében idegesen lapozgatni kezdte a vaskos jegyzeteit, amelyben előre megírják neki a válaszokat – számol be róla az Origo.

The White House spokesperson got asked about the baby formula shortage and couldn’t find a pre-written answer in her massive binder. This is embarrassing. How is everyone in the Biden White House so awful at their jobs? pic.twitter.com/F9boKNvdN5 — Clay Travis (@ClayTravis) June 13, 2022

A bébitápszerhiányról először még januárban a Wall Street Journal számolt be, azóta azonban tovább súlyosbodott a helyzet, és számos üzlet már készlethiánnyal küzd az Egyesült Államokban. Az amerikaiak egyébként 2021-ben 4,3 milliárd dollárt költöttek bébitápszerekre, ami 4,5 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest. A hirado.hu cikke arra is felhívta a figyelmet, hogy az alapvető problémát az ellátási láncok jelentik, sőt, egyes helyeken már anyatejet bocsátottak áruba.

Mindeközben a csípős hangvételéről híres konzervatív amerikai lap, a Hot Air élesen bírálja a Biden-kormányzatot, kiemelve azt a tényt, hogy állítólag „nagyon gyorsan cselekedett” (az MSNBC-videón 3.23 percnél hangzik el), és felteszi a kérdést, mennyire relatív fogalom ez, hiszen már 2021 szeptemberében arról írt a The New York Times, hogy a pánikvásárlások miatt készlethiány alakult ki más termékek mellett a bébitápszerből is.

Jean-Pierre tanácstalansága amúgy nem újdonság, Biden előző sajtótitkára sem tudott érdemben válaszolni, amikor kormányzati intézkedésekről kérdezték a tápszerhiány kapcsán – írja az Origo. Joe Biden szóvivője megpróbálta megnyugtatni az embereket egy sajtótájékoztatón, majd amikor egy újságírói kérdésre kellett válaszolni, a szóvivő arcpirító kijelentést tett. Egy riporter arra volt kíváncsi, hogy a szülők mit tehetnek akkor, amikor órákig járják az üzleteket, de nem tudnak tápszert venni a kisgyerekeknek. Jen Psaki egyszerűen annyit mondott:

„Minden olyan szülőt biztatnánk, aki aggódik gyermeke egészségével vagy jólétével kapcsolatban, hogy hívja fel orvosát vagy gyermekorvosát”.