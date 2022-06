Azonosították a Brazíliában meggyilkolt brit újságíró holttestét

A brit újságírót és a vele utazó brazil Bruno Pereirát június 5-én látták utoljára, amikor a Javari-völgyi területre indultak. Az eltűnésükkel összefüggésben őrizetbe vett gyanúsított részletesen leírta, hogyan ölték meg a két férfit, és elmondta, hová temették el őket. Így találták meg a hatóságok a két áldozat holttestét a perui és kolumbiai határ közelében.

Az Amazonasról szóló számos riport szerzője, az 57 éves Dom Phillips, aki 15 éve élt Brazíliában, azért utazott a területre, hogy egy környezetvédelemről szóló könyvéhez kapcsolódó kutatásokat végezzen.

There is a war on nature. Dom Phillips was killed trying to warn you about it. Such an important and beautifully written piece by ⁦@jonathanwatts⁩ https://t.co/tF9xmJe7Kc

— Tom Phillips (@tomphillipsin) June 16, 2022