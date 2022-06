Újabb szuperanyahajót állított csatasorba a kínai haderő

A 003-as típusú, Fucsien elnevezésű repülőgép-hordozót Sanghajban bocsátották vízre.

A teljes mértékben kínai tervezésű és gyártású anyahajó a kínai hordozók között az első, mely a korábbi technológiánál gyorsabb, elektromágneses katapult-rendszert használ a repülők indítására. Ennek a rendszernek további előnye, hogy energiahatékonyabb és kevesebb karbantartást igényel. A másik két kínai hordozóval ellentétben, melyeknek fedélzetén felfelé ívelt, úgynevezett síugró rámpa található a repülőgépek felszállásához, a Fucsien fedélzete sík.

Congratulation: In Shanghai, the Type 003 aircraft carrier was launched! 🥳🥂🍾

More hopefully soon.

(Image via @航空物语 from Weibo) pic.twitter.com/6kYDiXevVy

— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) June 17, 2022