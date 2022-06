Újabb Biden-baki: Őszinte részvétem, amiért feldobta a talpát

Az amerikai elnök azzal kezdte mondandóját, hogy részvétét fejezte ki a kézműves termékeket forgalmazó Jo-Ann Stores üzletlánc vezetőjének. Az Ohio államban alapított cég pénzügyi vezetője, Matt Susz ugyanis előző nap, szerdán váratlanul elhunyt.

– mondta Joe Biden.

Az amerikai elnök egész pontosan a „dropped dead” angol kifejezést használta, amit egy másik személynek indulatosan mondva „Dögölj meg!”-nek fordítanánk. Jelenthet még nagyon hirtelen elhalálozást, de az angol nyelvben semmi esetre sem szokták részvétnyilvánításnál ezt a kifejezést használni.

@POTUS

When you give condolences to family it’s best to use the deceased name, Matt Susz,

And “died suddenly” is more appropriate than “dropped dead”. Drop dead sounds callous !@dbongino@BuckSexton @JesseBWatters @larryelder @GOP @DiamondandSilk @chuckwoolery @TuckerCarlson https://t.co/YgVDltPcId

— W.J. Walker, Retired R.N.,Published Author (@walkew03) June 16, 2022