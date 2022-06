Negyven évvel később újraalkották a fotót, a végeredmény zseniális

Öt tinédzser pózol egy fotón a kaliforniai Copco-tónál 1982-ben.

Akkor még ők sem sejtették, hogy hagyományt indítanak el, ami idén már negyven éve töretlen. Az ötfős társaság 1982 óta ötévente ugyanabban a pozícióban, ugyanabban a sorrendben, ugyanazon a padon, mindig elkészíti híres fotóját – írja a CNN.

A társaság tajgai mind a kaliforniai Santa Barbara középiskolába jártak. Negyvenéves tradíciójuknak köszönhetően, sikerült 1982-ben, 1987-ben, 1992-ben, 1997-ben, 2002-ben, 2007-ben, 2012-ben, 2017-ben és 2022-ben is megörökíteni ugyanazt a pillanatot.

They had not all been together since the last photo in 2017, until today. https://t.co/gGSjEeWKCj

