Kitartó medve eredt a kiránduló család nyomába - VIDEÓ

Egy fekete medve húsz percen át követett egy családot a kanadai Whistlerben – írja az Abc7.

VIDEO: A young family hiking a popular trail in British Columbia, Canada, say they were followed by a black bear for approximately 20 minutes. https://t.co/19rIxw1sz4 pic.twitter.com/20vWyhgwW8

— Eyewitness News (@ABC7NY) June 17, 2022