Jön a szélsőbal: veszélyben az alkotmányos rend Franciaországban?

A baloldali összefogást (NUPES) annak szélsőséges megnyilvánulásai ellenére is kesztyűs kézzel kezelik a franciaországi közbeszédben – ez ellen emelt szót Yves Thréard, a cikk szerzője. A lelkek „melanchonizációja” folyik – utal a meglehetősen vegyes, baloldali-kommunista-zöld-liberális pártokból álló koalíció vezetőjére, Jean-Luc Mélenchonra.

A Le Figaro most ahhoz a társadalmi vitához szól hozzá, ami akkor bontakozott ki, amikor a szélsőbaloldali Mélenchon került vezérszerepbe. Mivel a baloldali jelöltek közül csak ez a demagóg nézeteiről és agresszív habitusáról elhíresült trockista politikus produkált komolyabb eredményt, a harmadik legnépszerűbb jelöltként végezve a köztársaságielnök-választás első körében, s mivel az elnökválasztás a baloldal és a zöldek teljes, történelmi kudarcával végződött, a parlamenti választáson induló baloldali pártok Mélenchon mögött sorakoztak fel. Így alakult meg a NUPES.

