Fekete hattyú Kína felett: a betétesek megrohanták a bankokat

Hat kínai banknál befagyasztották a számlákat, szabályos bankrohamok indultak meg, ám a kínai lapok nem írnak a történtekről, s a nemzetközi pénzügyi sajtóban is csak egy cikk jelent meg – írja az asiamarkets.com, hozzátéve: a bankroham akkor következik be, amikor az emberek a pénzügyi összeomlástól való félelmükben igyekeznek készpénzt felvenni a bankokból.

A legrosszabb esetben a bankok likvid készpénztartalékai kimerülnek, nem jut mindenki a pénzéhez, és a bank fizetésképtelenné válik. A gazdasági válság anatómiájában a bankroham a visszaút nélküli pont. A bankroham egy olyan, komor forgatókönyv, amely szerencsére ritkán fordult elő a történelem során – tárja fel a lap a történtek pénzügytörténeti vonatkozásait.

Az Egyesült Államokban a legjelentősebb bankrohamokra az 1930-as nagy gazdasági világválság idején került sor. A közelmúltban, a 2008-as pénzügyi válság idején számos amerikai bankot ért ilyen roham. Ázsiában szintén ritkán fordult elő a bankroham. A japán bankok elleni 1927-es roham országszerte több tucat intézmény összeomlásához vezetett. Mianmarban 2003-ban bankválság volt, amelyből az ország azóta sem heverte ki teljesen a válságot. De talán a nagy gazdasági világválság óta egyik sem volt olyan jelentős, mint ami most Kínában kibontakozni látszik – véli a lap.

„Adják vissza a pénzünket!”

Az elmúlt években világossá vált, hogy a kínaiak kezdik elveszíteni a bizalmukat a pénzügyi intézményeikben. A közelmúltban a sanghaji COVID-zárlatok keménysége borzolta a kedélyeket. Komoly válságot okozott az egyik gigacég megingása is: „Adják vissza a pénzünket!” – skandálták az Evergrande ingatlanfejlesztő sencseni székhelyénél a tüntetők 2021-ben.

Az elmúlt hetekben

ugyanezek a jelenetek ismétlődnek meg a bankfiókokok előtt Kína számos vidéki tartományában.

A következő hat banknál április közepe óta befagyasztották a betéteket:

Yuzhou Xinminsheng Village Bank (Xuchang városban, Henan (Honan) tartomány)

Zhecheng Huanghuai Bank (Shangqui város, Henan tartomány)

Shangcai Huimin Rural Bank (Zhumadian város, Henan tartomány)

New Oriental Village Bank (Kaifeng város, Henan tartomány)

Huaihe River Village Bank (Bengbu város, Anhui (Anhuj) tartomány)

Yixian County Village Bank (Huangshan város, Anhui tartomány)

A Honan és Anhuj tartományokban fiókokkal rendelkező bankok áprilisban egymás után adtak ki közleményeket, amelyekben közölték, hogy rendszerfrissítés miatt felfüggesztik az online banki és mobilbanking-szolgáltatásaikat. Ugyanakkor az ügyfelek arról számoltak be, hogy az online számlákon, mobilalkalmazásokon és harmadik féltől származó platformokon elhelyezett elektronikus betéteiket nem tudták kivenni.

Emiatt

a betétesek a helyi bankfiókokba rohantak, ahol azt mondták nekik, hogy nem tudnak pénzt felvenni. Május végén a kínai közösségi médiában képek jelentek meg számos, bankfiók előtt tartott tüntetésről.

A WeChat kínai közösségi médiaplatform egyik felhasználója szerint a tüntetések folyamatosak, de a kínai sajtóban ritkán tesznek említést róluk. „Az interneten széleskörű aggodalmat keltett, de a média figyelme nem túl nagy” – fogalmaz. A legnagyobb aggodalom a négy, Henanban lévő bankot érinti.

Rendőrségi ügyek, súlyos visszaélések

A központi pénzintézetnek számító Kínai Népbank (PBOC) is reagált a vidéki bankrohamokra. Áprilisban közleményt adtak ki, miszerint a fejlemények a Népbankot aggasztják, s a pénzintézet „együttműködik az illetékes hivatalokkal, hogy megvédje a pénzügyi fogyasztók jogait.”

A nyilvános tiltakozások és a PBOC nyilatkozata után a Kínai Bank- és Biztosítási Szabályozó Bizottság nyilvánosságra hozta, hogy vizsgálatot folytat a Henan New Fortune Group – a fent felsorolt négy Henan tartománybeli bank legnagyobb részvényese – által folytatott csalási tevékenység ügyében. Úgy tudni, hogy

a bizottság a rendőrséggel együttműködve vizsgálja azokat az állításokat, amelyek szerint a csoport összejátszott banki bennfentesekkel, hogy banki pénzeszközöket tulajdonítsanak el.

A bannedbook.org nevű csoport információi szerint „A betétesek és a rendőrök közötti hívásfelvétel arról tanúskodik, hogy egy Henan New Fortune Group Investment Holdings Co., Ltd. nevű céget gyanúsítanak: illegálisan gyűjtött vett át állami betéteket, és az összeg hatalmas.”

Sanghaj is megremeg

Az üggyel kapcsolatos, növekvő aggodalmat a „fertőzés” lehetősége jelenti, hogy az egyelőre csak vidéki településeken észlelhető bankroham átterjedhet a nagyobb városokra is.

🧵1/2 #China‘s Zhengzhou City, Henan Province (deadly flooding occurred in 2021), massive protests carried out after many lost all their savings in a Bank Run, chanted w/ slogans “Give me back my money”. pic.twitter.com/iA9pFUglOW — Northrop Gundam (@GundamNorthrop) May 21, 2022



A nemzetközi média egyetlen, a kialakult helyzetről beszámoló cikkében a helyi lakosok hangsúlyozták a helyzet súlyosságát és a fertőzés valószínűségét. A Financial Times június 9-i számában idézi például az egyik betéttulajdonost:

“Egyes betétesek, mint például a Xu, már elvesztették a bizalmukat a rendszerben. A 39 éves férfi elmondta, hogy az összes betétjét kivonta 10 másik kis bankból is, amelyek 4 százalék feletti éves hozamot ígértek neki. Egy másik betétes, egy 30 éves apa azt mondta, hogy 2020 óta több mint 900 ezer jüant helyezett el a faluja bankjaiban 4,1 százalékos hozam mellett” – az emberek tehát gyakran egész életük munkáját látják kárba veszni.

A Twitteren egy június 9-én, kedden közzétett videó, amely egy kínai ICBC Banknál (Kína egyik legnagyobb állami tulajdonú bankja) kialakult nagy sorban állásról készült, azt sugallja, hogy a fent említett fertőzés folyamatban van. A tweet-bejegyzésből kiderül: a bankkártya-rendszert zárolták, a tulajdonosok ennek feloldását követelik – „tömeges bankrohamok következnek”.

E megmozdulásokat próbálhatják megakadályozni a legelképesztőbb módszerekkel.

Azok, akiknek bankbetétkéjeit befagyasztották, gyakran azt tapasztalják, hogy a QR-kódjuk vörösre vált: ez azt jelenti, hogy közegészségügyi kockázatot jelentenek, s így nem mehetnek az utcára

– derül ki a South China Morning Post cikkéből.

Jennifer Zeng blogger az elmúlt napokban jelentős problémákról számolt be a sanghaji bankokból való készpénzfelvétellel kapcsolatban. A bizonytalanságot kétségtelenül fokozza a további zárlatok kilátásba helyezése, mivel a COVID-esetek ismét megugrottak.

“Sanghajban az összes bank korlátozta a betétesek pénzfelvételét.

Bankroham készül végigsöpörni Kínán” – írta.

Globális kockázatok

Ahogyan az HSBC China munkatársa, Xuefang Liu fogalmaz: “Kína globális gazdasági hatalommá válása aggodalomra ad okot, hogy a kínai bankszektor válsága a globális pénzügyi válsághoz hasonló világméretű visszaeséshez vezethet”.

Bár sok elemző úgy vélte, hogy a kínai bankrendszer immunis a tavalyi Evergrande-válságra, a repedések kezdenek felszínre törni, és

ha ez a bankroham fokozódik, az amúgy is volatilis globális piacok az Evergrande-nál is jelentősebb fekete hattyú-eseménnyel szembesülhetnek – jelzi az asiamarkets.

A fekete hattyú-esemény eredetileg az angolszász nyelvterületen használatos fogalom, ritka és nem várt eseményt jelent; a tőzsdei fekete hattyú esemény jellemzője, hogy többnyire kiszámíthatatlan, széles körű hatása van és a befektetők az eseményt az úgynevezett utólagos torzítással észlelik.

Úgy tűnik, most egy ilyen fekete hattyú lebeg Kína felett.

A címlapkép illusztráció. Fotó: MTI/EPA/Mark R. Cristino