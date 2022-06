Vonattal érkezett Kijevbe Macron, Scholz és Draghi

A három vezető Lengyelországban szállt különvonatra. Macron, Scholz és Draghi „éjszakai találkozót” tartott a délkelet-lengyelországi Rzeszówban, ahol nemzetközi repülőtér található, mielőtt továbbutaztak Kijevbe – számolt be a ZDF.

A La Repubblica újságírója, Tommaso Ciriaco fotót is közölt a vonaton utazó politikusokról.

French President Macron, German Chancellor Scholz and Italian PM Draghi are on their way to #Ukraine

The three EU leaders will meet today with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.

Photo by Italian paper La Repubblica pic.twitter.com/DpVH4F3HKz

