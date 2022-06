Tragédiába torkollott a bújócska, beszorulva fulladt meg a kisfiú

Életét vesztette egy kisfiú, miután bújócskázás közben beszorult a szárító és a mosógép közé a Georgia állambeli Coolidge közelében péntek este – írja a New York Post.

Boy dies after getting stuck between house’s dryer and washing machine https://t.co/rWuq9pvDv2 pic.twitter.com/UxTcJJpcgx

— New York Post (@nypost) June 14, 2022