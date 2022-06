Századvég: Brüsszel továbbra is a saját tagállamai ellen folytat ideológiai hadviselést

Európában háború dúl, a kontinensnek soha nem látott, mindenre kiterjedő energiaválsággal kell megküzdenie, de Brüsszel továbbra is a saját – elsősorban a migrációt és a szélsőséges politikai irányzatok elutasító – tagállamai ellen folytat ideológiai hadviselést. Az EU Alapjogi Ügynökségének legfrissebb jelentése, amely többek között a Soros György által finanszírozott, magukat jogvédőként és civilként aposztrofáló NGO-k riportja alapján készült, számos valótlan állítást fogalmaz meg Magyarországgal szemben és hazánk működésével kapcsolatban. A Századvég legújabb elemzése.

2022. június 8-án publikálta az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) a 2022-es Alapjogi jelentését (továbbiakban: Jelentés), amely nemcsak tartalmi elemeit tekintve mutat jelentős egyezést az Európai Bizottság éves jogállamisági jelentéseivel, hanem abban is, hogy mindkettőben jogi köntösbe csomagolt politikai-ideológiai alapú vádak fogalmazódnak meg azokkal az országokkal szemben, amelyek kormányai nem vallják magukénak a nyílt társadalmak eszmerendszerét és nem osztják a Nyugaton domináns liberális gondolatokat. A Jelentés már az első fejezetében kiáll az genderpropaganda mellett, és elmarasztalja Magyarországot a gyermek- és családvédelmi intézkedések miatt, külön kiemelve az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdését és XVI. cikk (1) bekezdését:

Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi. /Alaptv. L) cikk (1) bek./

Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. /Alaptv. XVI. cikk (1) bek./

Már az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása is utal keresztény tradícióink fontosságára, R) cikk (4) bekezdése pedig kimondja, hogy hazánk alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. A házasság keresztényi értelmezésével nem összeegyeztethető az azonos nemű személyek házastársként történő elismerése. Ez azonban nem jelent jogfosztást. Az Alaptörvény deklarálja a diszkrimináció tilalmát, így az azonos neműek is élhetnek együtt, és ezt hivatalos nyilvántartásba is vetethetik a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény értelmében. Amikor valaki azt vitatja, hogy az anya nő, az apa férfi, az lényegében egy axiómát kérdőjelez meg. A gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez való jogával szoros összefüggésben áll, hogy amíg nincsenek cselekvőképességük teljes birtokában, és ők maguk nem döntenek így, addig nemváltoztatásnak ne lehessen őket alávetni.

A Jelentés állítja, hogy a kormány nem tesz szignifikáns erőfeszítéseket a szegregált és egyéb hátrányos helyzetű közösségek országos elérése érdekében. Ezt az állítást cáfolja a közmunka program, aminek köszönhetően a társadalom legelmaradottabb rétegei elkezdhettek segély helyett bérből és fizetésből élni, illetve az a tény, hogy jelenleg a minimálbér magasabb, mint 2010-ben az átlagbér volt. A magyarországi kisebbségek helyzetének az alaptalan lesajnálása része annak a liberális hozzáállásnak, ami a nyugati baloldali politikusokat és nem kormányzati szervezeteket (NGO-k) jellemzi. Nem véletlen, hogy a Kisebbségi Jogok Európai Csoportja is ezt a véleményt osztja, hiszen a civil szervezet csak a gyakornoki programjára 2018-ban és 2019-ben 26.290 dollárt (hozzávetőlegesen 10,12 millió forintot) kapott a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalom Alapítványoktól.

A FRA szerint a családon belüli erőszak és a szexuális erőszak komoly problémák Magyarországon, amire a jogi eszközök nem nyújtanak megfelelő megoldást. Nem tartják megfelelőnek az áldozatvédelmi rendszert, hiányosnak ítélik a rendőrök képzésének mennyiségét és minőségét, valamint úgy vélik, a hatóságok áldozatot hibáztató magatartást tanúsítanak. A liberális politikai kommunikáció esszenciális tartozéka a hatóságok becsmérlése, illetve a nők áldozati szerepbe helyezése. Az erőszak elleni küzdelem jegyében hozták létre az Áldozatsegítő Központokat és szigorították több pontban a Büntető Törvénykönyvet (Btk.). Az említett két civil szervezet magyar hatóságokat és kormányzati intézkedéseket negatívan minősítő gyakorlata mögött egyértelmű politikai érdekek húzódnak meg.

