Szankciókat jelentett be a brit kormány

A londoni külügyminisztérium által ismertetett intézkedéscsomag az eddigi hasonló szankciókhoz hasonlóan mindenekelőtt vagyonzárlatot és beutazási tilalmat tartalmaz az érintettekkel szemben.

Kirill pátriárka a tárca indoklása szerint azért szerepel az újabb brit szankciólistán, mert több nyilatkozatában is támogatta az Ukrajna ellen indított orosz inváziót, előmozdítva ezzel az Ukrajna destabilizálását, területi integritásának, szuverenitásának vagy függetlenségének kikezdését célzó akciókat.

A brit kormány szankciókat léptetett érvénybe Marija Lvova-Bjelova orosz gyermekjogi kormánybiztos ellen is, arra hivatkozva, hogy a tisztviselő ukrajnai gyerekek tömeges oroszországi kényszeráttelepítéséért felelős.

Lvova-Bjelova a londoni külügyminisztérium szerint lehetővé tette intézkedéseivel, hogy a kelet-ukrajnai Luhanszk és Donyeck megyékből kétezer hátrányos helyzetű gyermeket vigyenek el erőszakkal, és ő irányította annak a gyakorlatnak a kialakítását is, amelynek alapján ezeket a gyerekeket Oroszországban kényszerrel örökbefogadó családoknál helyezik el.

Ugyancsak szankciókkal sújtotta csütörtökön a brit kormány az orosz fegyveres erők 64. gépesített lövészdandárjának négy parancsnokát. A londoni külügyi tárca indoklása szerint tényként tudható, hogy ez az alakulat civileket gyilkolt, erőszakolt és kínzott meg az ukrajnai Bucsa településen.

A minisztérium bejelentése szerint London szankciókat rendelt el orosz és mianmari fegyverkereskedő cégek ellen is, azzal az indokkal, hogy Oroszország repülőgép-alkatrészeket ad el a mianmari katonai rezsimnek, amelynek fegyveres ereje erőteljesen függ az orosz katonai repülési felszerelések szállításától.

Truss szerint nem szabad megengedni, hogy Ukrajnát olyan területi engedményekre kényszerítsék, amilyeneket például Nagy-Britannia soha nem fogadna el.

Ukrajna határain kívül többen is megkérdőjelezik, hogy a szabad világ fenn tudja-e tartani az Ukrajnának nyújtott támogatás jelenlegi szintjét, és sokan azt mondják, hogy kezdenek belefáradni ebbe a háborúba.

We will never tire of defending freedom and democracy.

The UK stands with Ukraine for the long haul.

My statement to @HouseofCommons 👇https://t.co/oSwEBgRBDe pic.twitter.com/rTVtG2z9UX

— Liz Truss (@trussliz) June 16, 2022