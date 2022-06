ENSZ: 100 millió fölött a menekültek száma, éhínséggel járhat az ukrajnai háború

Az orosz-ukrán háború következtében drámaian súlyosbított globális élelmezésbiztonsági válság kezelésére tett erőfeszítések „kiemelkedő fontosságúak annak megakadályozása érdekében, hogy még több ember költözzön el” – idézi Filippo Grandit a france24.com.

Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának (UNHCR) vezetője újságírók előtt kijelentette: ha a válságot „nem sikerül gyorsan megoldani, hatása pusztító lesz, mint ahogy már most is az.”

„A világ kenyérkosarát” érinti az orosz-ukrán háború – teszi hozzá a francia híroldal, emlékeztetve, hogy

A világszervezet arra is figyelmeztet, hogy az ebből fakadó éhínségválság miatt újabb tömegek kényszerülhetnek otthonaik elhagyására.

Ukrainian soldiers survive Russian shelling and then make sure to put out the fires in the wheat field they are fighting.

All to save the harvest of the poor farmer who owns the land. pic.twitter.com/5QRtR8RKjW

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 10, 2022