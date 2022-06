Az uniós vezetők ellátogattak Irpinybe

A területen mintegy 300 civil holttestét találták azt követően, hogy az orosz csapatok március végén kivonultak onnan.

A vezetők később tárgyalnak Volodimir Zelenszkij elnökkel az ország további katonai és pénzügyi támogatásáról, valamint Ukrajna európai uniós csatlakozási kérelméről.

A világ az Önök oldalán áll – mondta Draghi, miközben az irpinyi pusztítást szemlélte – jelentette az ANSA olasz hírügynökség.

Irpiny a háború előtt mintegy 60 ezer embernek adott otthont. A hétköznapi élet kezd visszatérni a korábbi menetébe, újraindult a busz- és vasúti összeköttetés, és egy felrobbantott híd helyett rögtönzött átkelő épült. Az orosz támadás okozta pusztítás azonban továbbra is észrevehető.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022