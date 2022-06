A 103 éves nagyi gondolkodás nélkül kivetette magát a repülőből

A svéd Rut Linnéa Ingegärd Larssonnak volt egy álma: a világ legidősebb ejtőernyősévé válni. Guiness-rekordot döntő ugrására Joackim Johansson ejtőernyő-szakértővel a svédországi Motalában május végén került sor.

Új világrekord született a legidősebb tandemugró kategóriában. A svéd Rut Linnéa Ingegärd Larsson nyerte el a megtisztelő címet, amikor május 29-én 103 évesen ejtőernyős ugrást hajtott végre – adta hírül a Guinness-rekordok könyve.

(Fotó: MTI/ EPA/JEPPE GUSTAFSSON)

Larsson Joackim Johansson ejtőernyő-szakértővel ugrott együtt, közben pedig Lasse Dahlquist svéd zeneszerző „Try Your Wings” című dalát hallgatta – számolt be a The New York Post.

A Guinness-rekordok könyve szerint Larsson érdeklődése az ejtőernyős ugrás iránt közvetlenül a 90. életévének betöltése előtt kezdődött.

(Fotó: MTI/ EPA/JEPPE GUSTAFSSON)

A hölgy a 90. születésnapját siklóernyőzéssel ünnepelte, azóta pedig töretlenül a sport és a repülés szerelmese. Azóta a svéd rekorder mindenféle kalandot kipróbált az égen: hőlégballonozást, siklóernyőzést és ejtőernyőzést.

Larsson 2020-ban, 102 évesen ejtőernyőzött először. Ekkor döntött úgy, hogy meg akarja dönteni a legidősebb női ejtőernyős rekordját.

Az ejtőernyőzés és az ejtőernyős ugrás mellett Larsson szereti családjával – öt gyermekével, 19 unokájával és 30 dédunokájával – tölteni az idejét, akik a rekorder ugrásakor is vele voltak, a leérkezésekor várták őt a földön.

(Fotó: MTI/ EPA/JEPPE GUSTAFSSON)

Kapcsolódó tartalom

Nem a svéd nyugdíjas az egyetlen, aki hasonló álmokat dédelgetett. Május elején, a 100. életévét betöltő floridai nő ünnepelt ejtőernyősugrással. Az asszony megígérte barátainak, hogy amint betölti a százat, kiugrik egy repülőből, és május 5-én be is váltotta az ígéretét.

„Sosem csináltam még ilyet, pedig száz év alatt sok mindent megéltem már. Úgy éreztem, addig kell megtennem, amíg képes vagyok rá” – mondta Raymonde Sullivan. A születésnapos asszony egy oktatóval ugrott ki a repülőgépből. „Félelmetes volt” – emlékezett vissza az ugrásra Sullivan.