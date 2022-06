Történelmi összeomlás: az angolok 94 éve nem szenvedtek ekkora vereséget hazai pályán, mint most a magyaroktól

Az angol játékosok a közönség hangos pfújolása és fütyülése kíséretében hagyták el a pályát kedd este Wolverhamptonban, míg a magyarok a maroknyi Angliába elutazott szurkolójukkal együtt énekelték el a himnuszt, s ünnepelték a teljesen megérdemelt sikert.

Anglia – Magyarország 0-4

1928 óta nem szenvedett ekkora vereséget hazai pályán az angol csapat, mint most a magyarok ellen. 94 éve a skótoktól kaptak ki 5-1-re. Azt a meccset mai napig emlegetik, de most már a magyarok elleni mérkőzés is bevonul a futballtörténelembe.

A magyar labdarúgó-válogatott ugyanis kedden 4-0-ra nyert Anglia vendégeként a Nemzetek Ligája A divíziójának negyedik fordulójában, így 69 év után diadalmaskodott újra a szigetországban, sikerével pedig a 3. csoport élére ugrott.

A nemzeti együttes legutóbb 1953-ban győzött Angliában, akkor az Évszázad mérkőzésén a Puskás Ferenc fémjelezte Aranycsapat diadalmaskodott 6-3-ra.

A wolverhamptoni találkozón Sallai Roland duplázott, a hajrában betalált még Nagy Zsolt és Gazdag Dániel is.

Mivel a csoport másik meccsén a németek 5-2-re verték az Európa-bajnok olaszokat, a magyar együttes az élre ugrott, és a csoportgyőzelemért játszhat szeptember 23-án, amikor a németek vendége lesz Lipcsében, majd három nappal később az olaszokat fogadja.

Az angol játékosok a közönség hangos pfújolása és fütyülése kíséretében hagyták el a pályát, míg a magyarok a maroknyi Angliába elutazott szurkolójukkal együtt énekelték el a himnuszt, s ünnepelték a teljesen megérdemelt sikert.

