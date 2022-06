Több mint tízezer látogatónak kellett elhagynia a Yellowstone Nemzeti Parkot az áradások miatt

A legrégebbi – idén a fennállásának 150. évfordulóját ünneplő – amerikai nemzeti park akár még egy teljes hétig zárva maradhat, sőt nem kizárt, hogy az északi bejáratot már nem is nyitják meg újra ezen a nyáron, mert a park északi részén az utak várhatóan még hosszú ideig járhatatlanok lesznek – mondta el Cam Sholly, a Yellowstone Nemzeti Park igazgatója, arra figyelmeztetve, hogy az előrejelzések szerint a hét végén ismét fokozódhat az árvízveszély.

A Yellowstone folyó vízszintje példátlan mértékben megemelkedett az utóbbi napokban lezúduló esőzések és a gyors hóolvasás következtében. Corwin Springsnél hétfőn elérte a 420 centimétert, míg az előző – 1918-ban feljegyzett – rekord 350 centiméter volt.

A medréből kilépett, óriási sodrású folyó Montana állam déli és Wyoming állam északi részein okozott nagy pusztítást: faházakat sodort el az ár, kisebb települések kerültek víz alá, helyenként földcsuszamlások is voltak, és sok helyen leállt az áramszolgáltatás. A hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az áradások miatt veszélybe kerülhet a térség ivóvízellátása és szennyvízrendszere is.

A montanai Red Lodge településen, amely a yellowstone-i kirándulások egyik kedvelt kiindulópontja, elöntötte a víz a fő utcát, ahol rövid időn belül már pisztrángok is megjelentek. A kisvárosban és a közeli Fromberg településen legalább kétszáz lakóházat öntött el a víz.

Current conditions of Yellowstone's North Entrance Road through the Gardner Canyon between Gardiner, Montana, and Mammoth Hot Springs.

We will continue to communicate about this hazardous situation as more information is available.

— Yellowstone National Park (@YellowstoneNPS) June 13, 2022