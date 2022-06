Nevadában és Dél-Karolinában is nyertek Trump támogatottjai az előválasztásokon

Nevada és Dél-Karolina államban is nyertek a Donald Trump korábbi amerikai elnök által támogatott jelöltek a keddi republikánus párti előválasztásokon, bár az utóbbi államban a Grand Old Party (GOP) egy másik, hivatalban lévő képviselője végül legyőzte a Trump által támogatott kihívóját – jelentette a The Hill című amerikai lap hírportálja szerdán.

A főként washingtoni kormányzati és kongresszusi politikai hírekkel foglalkozó amerikai napilap online tudósítása szerint a kedd éjszakai végeredmények azt bizonyítják, hogy Donald Trumpnak még mindig jelentős politikai befolyása van a Republikánus Pártban, és a GOP eddigi választási stratégiája eredményesnek tűnik szűk öt hónappal a november 8-i félidős kongresszusi és kormányzói választások előtt. Kedden Nevadában, Dél-Karolinában, Észak-Dakotában és Maine államban tartott előválasztást a Republikánus Párt. Nevadában a Trump által támogatott Adam Laxalt, korábbi állami főügyész nyert a szenátusi helyért kiírt előválasztáson. Laxalt, aki Donald Trump 2020-as újraválasztási kampányának nevadai társelnöke volt, és akit a korábbi amerikai elnök mellett Ron DeSantis floridai republikánus párti kormányzó is támogatott, kőkeménynek és költségesnek ígérkező választási kampányt követően csaphat össze novemberben Catherine Cortez Masto hivatalban lévő demokrata párti szenátorral. Ugyancsak Nevada államban Joe Lombardo, a szintén Trump által támogatott Clark megyei sheriff is nyerésre áll a tagállami kormányzói posztért indult GOP-jelöltek között. Lombardo novemberben a csehországi felmenőkkel rendelkező Steve Sisolak demokrata párti kormányzó ellen szállhat ringbe. Dél-Karolinában viszont Nancy Mace republikánus párti szövetségi képviselő legyőzte kihívóját, Katie Arringtont, annak ellenére, hogy Trump már február óta hivatalosan is utóbbit támogatta. A GOP-n belüli versenyt jól jellemezte, hogy Trump korábbi ENSZ-nagykövete, Nikki Haley korábbi republikánus párti dél-karolinai kormányzó, illetve Trump korábbi fehér házi kabinetfőnöke, Mick Mulvaney is Nancy Mace-t támogatta. Bár a republikánus párti képviselő asszony 2021-ben nem szavazta meg a Donald Trump elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását, de igennel szavazott a 2020-as amerikai elnökválasztás hivatalos végeredményének 2021. január 6-i kongresszusi elfogadásakor. Ennek ellenére Nancy Mace egyáltalán nem kívánt eltávolodni a Trump által képviselt politikától vagy magától Trumptól, kizárólag a január 6-i események kapcsán képviselt eltérő álláspontját hangsúlyozta. Katie Arrington ezzel szemben választási kampánya középpontjába állította a korábbi elnök politikai támogatását, ezúttal azonban eredménytelenül. Ugyanakkor Dél-Karolinában Trump politikai elégtételt vett Tom Rice republikánus párti dél-karolinai képviselővel szemben, mivel a keddi előválasztáson végül a Trump által támogatott Russell Fry nyerte el a GOP képviselőjelöltségét a választókerületben. Rice 2021-ben megszavazta a Trump elleni impeachment eljárás megindítását, Trump ezért is támogatta inkább a kihívóját. Dél-Texasban fontos győzelmet aratott Mayra Flores republikánus párti jelölt a 34. kongresszusi kerületben kiírt időközi választáson, s ez – a The Hill szerint – rögtön megkongatta a vészharangokat a texasi Demokrata Párt számára. Flores ugyanis különösen jól szerepelt abban a mexikói határ menti választókerületben, amelynek lakossága 90 százalékban spanyolajkú szavazókból áll, és amelyet Joe Biden amerikai elnök a 2020-as elnökválasztás során – még elnökjelöltként – 13 százalékponttal megnyert. Észak-Dakotában szintén Donald Trump támogatottjai győztek, míg az északkeleti Maine államban a volt elnök egyetlen republikánus jelöltet sem biztosított támogatásáról.