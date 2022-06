Ne vásároljunk másoktól! – az európai hadiipar mellett kardoskodott Franciaország

Nem mindennapos vendégként bukkant fel Emmanuel Macron a minap az Eurosatory nevű kiállításon. A francia szárazföldi és légi fegyverzet éves szemléjén, melyre 1967-ben először Vesailles Satory negyedében (ez az ötezres lélekszámú városnegyed főleg katonai táborokból és a védelmi területen dolgozók családjainak lakásaiból áll – a szerk.) került sor, igen

A sajtósok, ódzkodva a kedélyek borzolásától, általában eltanácsolják az államfőt egy ilyen programon való részvételtől.

Erőteljes bel- és külpolitikai üzenete van tehát már a puszta ténynek, hogy Macron megtekintette a kiállítást, melynek idén a főváros északi régiójában, egy nagy alapterületű konferenciaközpontban, a Charles de Gaulle repülőtér közepén fekvő Parc des Expositions de Villepinte adott otthont.

A rendezvényre

(EU, ENSZ, NATO) képviselője. Még az amerikai szenátus képviselőit is várják. Idén tehát az Eurosatory „egy mini nemzetközi védelmi csúcstalálkozó hangulatát árasztja” – tudósított az eseményről a BFM TV hírtelevízió.

Lőszerek, drónok, elektronikus hadviselés, szállító repülőgépek – többek között ezekre az eszközökre gondolhatott Macron, aki az eseményen bejelentette: a „hadigazdaság” stádiumába kell lépnie a védelmi iparnak. Az elnök elmondta, hogy megkérte Sébastien Lecornut, a védelmi minisztert és Thierry Burkhard vezérkari főnököt, hogy a geopolitikai kontextus fényében értékeljék újra a katonai fejlesztéseket ütemező törvényt. „Amikor a fenyegetés növekszik, ezt az eszközöknek is követniük kell” – tette hozzá.

Nem pusztába kiáltott szó Macron beszéde: a 2017 óta egyre növekvő katonai költségvetés idén 40,9 milliárd euró, ennek az összegnek a növelésére a fent említett törvény 3 milliárdos növekedést irányoz elő; ezt az összeget fejelik meg az újabb fejlesztésekkel.

„Ne ismételjük meg a múlt hibáit!

– idézi Macront a Les Echos, hozzátéve: mindeközben Németország, amely nemrég fogadta el a hadseregének 100 milliárd eurós külön költségvetését, úgy döntött, hogy első beszerzéseit F–35-ös amerikai vadászgépekre és Chinook gyártmányú, szintén ugyanott gyártott harci helikopterek vásárlására fordítja.

Egyértelmű tehát, hogy a francia köztársasági erős európai haderőt és hadiipart szeretne látni, és egyértelműen állást foglal: ne legyenek a kontinens önálló hadiipar-fejlesztésre képes államai az Egyesült Államok fegyverpiaca.

Mit jelent a köztársasági elnök nagy feltűnést kiváltó bejelentése arról, hogy a „háborús gazdaságra” kell átállítani a védelmi ipart? – teszi fel a kérdést a Les Echos című gazdasági lap.

„A fegyvergyártók hozzászoktak ahhoz, hogy kis mennyiségben, főként kifinomult felszereléseket gyártsanak. Azonban most az ukrajnai és oroszországi, hatalmas léptékű lőszerfogyasztás, valamint a pusztítás mértéke megkérdőjelezi a kis mennyiségek gyártásának további realitását és felveti a készletek kérdését. Elavultak a tavalyi definícióink” – jelentette ki Macron, aki a több és olcsóbb haditermelést ösztönözte.

A francia hadsereg büszke arra, hogy a jelenleg ismert szárazföldi, légi és vízi haderőnemek szinte minden ütemével rendelkezik – igaz, kis számban.

– így a Les Echos.

Európa vezető haderőinek egyike a francia, mely például békebeli létszámát tekintve (203 250 fő) a legnagyobb létszámú hadsereget tartja hadrendben (Nagy-Britannia 153 200, Németország 183 400, Olaszország 161 550 katonát tartott hadrendben 2022 elején).

Bár Franciaország atomfegyver-arzenálja nem képvisel olyan nagyságrendet, mint az 1500 „aktív” robbanófejet vagy az 1300 ilyen fegyvert birtokló Egyesült Államok, a birtokában levő 290 (más források szerint 280 aktív és 20 tartalékba helyezett) robbanófejjel Európa vezető „atomnagyhatalma”. A francia haderőn kívül Európában csak a britek rendelkeznek – összesen 225 – atomfegyverrel.

A francia nukleáris robbanófejek a stratégiai óceáni erők (SOF) és a stratégiai légi erők (SAF) között oszlanak meg. A francia haditengerészethez tartozó FOS négy nukleáris meghajtású ballisztikus rakétás tengeralattjáróval (SNLE) rendelkezik a „Le Triomphant” osztályból, amely az 1997-ben hadrendbe állított új generációs tengeralattjárók első példányáról kapták nevüket.

A francia légierő stratégiai ereje több Rafale-századból áll, amelyek a 2010-es évek óta továbbfejlesztett közepes hatótávolságú levegő-föld rakétákat (ASMP-A) hordoznak. Mindegyik rakéta egy-egy légi nukleáris robbanófejet (TNA) tartalmaz, amely 500 kilométert képes megtenni, mielőtt célba találna. Egy ANT ereje robbanáskor 300 kilotonna lenne.

Franciaország elrettentő arzenáljának van egy harmadik ága is: a Force Aéronavale Nucléaire (FANu). Az 1978-ban létrehozott FANu a Charles de Gaulle repülőgép-hordozóról támogatja a nukleáris elrettentésért felelős Rafale-okat.



Azzal, hogy Nagy-Britannia kivált az Európai Unióból, a kontinentális gazdasági szervezet államai közül Franciaország hadserege képviseli a legnagyobb ütőerőt.

Párizs az orosz–ukrán háború kezdete óta aktívan részt vesz ugyan a konfliktuszónával határos térség megerősítésében (Romániában Franciaország vezeti a NATO-harccsoportot és jelenleg 500 katonát állomásoztat keleti szomszédunk területén – a szerk.), álláspontját mégis az óvatosság jellemzi: az ország semmiképpen nem sorolható az Ukrajnában harcoló orosz csapatok elleni fegyveres fellépés „héjái” közé.

Annak ellenére sem, hogy a francia hadsereg azon kivételek közé tartozik az európai hatalmak között, amely rendelkezik aktív harctéri tapasztalatokkal bíró haderőkkel, többek között a Közép-afrikai Köztársaságban felvállalt, immár hetedik alkalommal véghez vitt missziójának köszönhetően.

A The Economist már

– fűzi hozzá az Euronews.com. A lap ezt arra alapozta, hogy a francia vezérkar már ekkor nekiállt a 2023-ra tervezett, Orion fedőnevű, 9 napon át tartó, monumentális méretű hadgyakorlat előkészítéséhez.

