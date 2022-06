Letartóztatták a második gyanúsítottat az eltűnt brit újságíró ügyében

A 41 éves Oseney da Costa de Oliveira az első letartóztatott gyanúsított testvére.

A szintén 41 éves Amarildo da Costa de Oliveira, más néven Pelado az eltűnés gyanúsítottjaként lett megnevezve, és letartóztatták, mert engedély nélkül viselt lőfegyvert. A feltételezések szerint ő is tagja volt annak a csoportnak, amely június 4-én egy bennszülött terület közelében megfenyegette az eltűnteket.

