Káosz Yellowstone-ban: félelmetes videón az autósokra omló sziklafal

We will continue to communicate about this hazardous situation as more information is available.

Current conditions of Yellowstone’s North Entrance Road through the Gardner Canyon between Gardiner, Montana, and Mammoth Hot Springs.

Bár számos ház és egyéb építmény megsemmisült, sérültekről nem érkezett jelentés. Még zajlik a károk felmérése, a viharok hidakat sodortak el, sárcsuszamlásokat okoztak, és kisvárosokat szigeteltek el, amelyeket csónakok és helikopterek segítségével ürítettek ki – közölte a Time magazin.

Egyelőre nem tudni, hány látogató rekedt a parkban vagy kényszerült elhagyni a területét, ahogyan azt sem, hány, a parkon kívül élő embert mentettek ki az áradások miatt. A legsúlyosabb károk a park északi részén és a Yellowstone kapujánál, Montana állam déli részén keletkeztek.

Az áradás miatt nem lehetett megközelíteni a montanai Gardiner városát. Cooke Cityt szintén elszigetelte az árvíz, és Livingstonban is elrendelték a lakosok evakuálást. A kiterjedt áradások miatt sok helyen nem biztonságos az ivóvíz.

Cory Mottice, a montanai Billingsben működő meteorológiai szolgálat meteorológusa szerint a közeljövőben nem várható eső, és a következő napokban a hűvösebb idő mérsékelni fogja a hóolvadást. „Ez olyan áradás, amilyet még soha életünkben nem láttunk” – tette hozzá.

LOOK OUT: A car is hit by a rockslide in Yellowstone National Park, where record flooding has caused rockslides and left many people stranded.

There were no reports of injuries in the incident.

