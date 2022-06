Elhárult minden jogi akadály, kitelepítheti az illegális migránsokat a brit kormány

Elhárult minden jogi akadály, a jövőben Afrikába, egészen pontosan Ruandába telepíti át a brit kormány az illegális migránsokat– legalábbis ez a terv. Az majd a következő hetekben, hónapokban kiderül, hogy ebből mi valósul meg a gyakorlatban. A londoni kormány azt akarja elérni, hogy az afrikai áttelepítés vegye el a migránsok kedvét, és ne is próbálkozzanak illegálisan átjutni a Brit-szigetekre – számolt be az M1 Híradója.

Ruandába viszik az illegális bevándorlókat

Egy ruandai szálló vezetője szerint már felkészültek az Egyesült Királyságból érkezők fogadására. A brit kormány ugyanis ott akarja elhelyezni azoknak a migránsoknak egy részét, akik illegálisan léptek a Brit-szigetek területére. London 120 millió fontot, vagyis több, mint 55 milliárd forintnak megfelelő összeget fizetett Ruandának a migránsok elszállásolásáért, azonban az összeg emelkedhet, ha az afrikai ország több illegális bevándorlót fogad.

A terv ellen több civil szervezet tiltakozott az elmúlt hetekben, és jogi úton igyekezett megakadályozni az átszállításokat. A londoni felsőbíróság azonban a múlt héten engedélyezte a repülőjáratok megindításának tervét, hétfőn pedig a fellebbezést is elutasították. Több migráns viszont egyénileg is keresetet adott be, miután a neve felkerült az utaslistára. Így bár eredetileg az első úttal csaknem negyven illegális bevándorlót szállítottak volna Ruandába, végül alig tucatnyian utaznak.

A brit sajtó kedden arról számolt be, hogy

ennek a néhány embernek az átszállítása egy utasszállító géppel közel 500 ezer fontba, vagyis átszámítva mintegy 230 millió forintjába kerül a költségvetésnek.

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint azonban az áttelepítésekkel sikeresen elriaszthatják majd az Egyesült Királyságba tartó illegális bevándorlókat a veszélyes tengeri úttól.

„Látjuk ezeket az embereket, ahogy a tengeri utazásra alkalmatlan lélekvesztőkön kelnek át a csatornán. Az életüket kockáztatják a bűnbandák ösztönzésére, akik gyakran megússzák az emberölést. Ezt meg kell állítanunk! Rendkívül nehéz volt megtalálni ennek a humánus módját. Nem észszerű a La Manche csatornán visszafordítani a hajókat, mert ezek nagyon veszélyes vizek. De meg kell törnünk a csempészek üzleti modelljét” – mondta Boris Johnson.

A brit kormányfő korábban úgy fogalmazott, hogy nincs létszámkorlát, akármennyi illegális bevándorlót küldhetnek az afrikai országba. Amint arra a hatóságok is rámutattak:

a migránsok eközben folyamatosan érkeznek.

Kedden 92 illegális bevándorló érkezett a doveri kikötőbe, míg hétfőn 138 migráns érte el csónakon az Egyesült Királyság partját. Tavaly több mint 28 ezer bevándorló kelt át a La Manche csatornán, háromnegyedük 18 és 39 év közötti férfi volt.

A címlapfotó illusztráció. (MTI/EPA/Andy Rain)