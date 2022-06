Norvégia a nyílt társadalom aktív építője – így változott meg az ország

A nyílt társadalom aktív építője

Azóta a skandináv ország már a nyílt társadalom aktív építője, legutóbb arról olvashattunk, hogy a norvég kormány által fizetett, Magyarországnak járó pénz civilekre eső része felett a Soros-hálózat diszponált, amelyik már évekkel a nyílt küzdelem előtt készült a harcra, sőt provokálta azt. Így a jelenlegi helyzet nem jelent mást, mint azt, hogy a norvégokat pórázon rángatja Soros, hogy a továbbiakban is érvényesítse az akaratát olyan ügyben, amihez semmi köze nincs.

Az Oslói Szabadság Fórumot 2009 óta rendezik meg, tulajdonképpen egy internacionalista hálózatépítő buli, ahol a „disszidensek” tippeket cserélnek az „önkényuralmi rendszerek” (ide nemcsak a tényleges autokráciákat sorolják, hanem azokat a kormányokat is, amelyek nem felelnek meg a liberális elitnek) megdöntésére. Idén Oslo 2022. május 23–25. között látta vendégül az emberi jogi aktivistákat a világ minden tájáról.

Az eseményt lehetővé tévő adományozók közé tartozik a Soros-hálózat részéről a Norvég Helsinki Bizottság és az Amnesty International Norvégia. Mindez jól beleillik a nemzeti szuverenitást támadó, a nemzetállami autonómia gyengítését célzó gyakorlatok sorába. Azonban a globális hálózatoknak, köztük például a Norvég Alapnak is, más céljaik vannak. Az egész folyamat kapcsán újra és újra előkerül egy Soros-szervezet neve, nem véletlenül, ez a Human Rights Foundation (HRF), vagyis Emberi Jogok Alapítvány. A New York Times szerint a HRF „segített aktivistákat kicsempészni az elnyomó országokból, sokaknak szélesebb körű nyilvánosságot biztosított, másokat pedig összekapcsolt neves finanszírozókkal”.

Konfliktusokat igyekeznek gerjeszteni

Az elmúlt években világossá vált, hogy a Soros-szervezetek és más hátterű NGO-k nem akarnak békés együttélést magyarok és magyarok között, sőt inkább konfliktusokat igyekeznek gerjeszteni, legutóbb is inkább küzdelembe szólították a pedagógusokat, és más társadalmi csoportokat is a békés társadalmi többség által támogatott Orbán-kormánnyal szemben. Ebből a szomorú folyamatból sajnos kiveszi a részét a norvég adófizetők pénzéből finanszírozott és a kormányellenes magyarországi NGO-knak forrásokat pántlikázni kívánó Norvég Alap is.

A mostani háborús helyzet tovább erősíti a helyzet fonákságát. Ma Norvégia adja a NATO főtitkárát, és maga a norvég állam az ukrajnai háború jelentős haszonélvezőjének mondható: az északi ország tízmilliárd eurós extra haszonhoz jut annak köszönhetően, hogy a nemzetközi piacokon tartósan magasan állnak az energiaárak. Lengyelország miniszterelnöke nemrég szóvá is tette azt Norvégiának, hogy ez nagyon „nem fair”.

Eközben ma mégis Orbán Viktor és Magyarország kerül legfőképpen a nyugati nyilvánosság kereszttüzébe, mintha a magyarok volnának igazán a háborút közvetlenül kirobbantó Oroszország „titkos támogatói”, vagy bármiként is hasznot húzók ebben a konfliktusban. A magyar kormányfő egyértelművé tette, most már teljesen nyilvánvaló, hogy vannak olyan üzleti körök, amelyek érdekeltek a háborúban. Soros György szimbolizálja őket: nyíltan beszél arról, hogy a háborút meg kell hosszabbítani, el kell nyújtani. Ezek háborús uszítók, akik keresni akarnak a háborún, miközben mi tönkremegyünk ebben, és tönkremegy egész Európa.

Kapcsolódó tartalom