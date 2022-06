Megtagadták az embereket megillető jogokat egy New York-i elefánttól

Az albanyi székhelyű fellebbviteli bíróság a Nonhuman Rights Project (NRP) állatjogi csoport keresetét utasította el, amely azzal érvelt, hogy a Happy nevű 51 éves nőstény ormányost is megilletik bizonyos, az emberek által élvezett jogok, ezért vissza kell adni a szabadságát.

A bíróság 5:2 arányban foglalt állást úgy, hogy a habeas corpus jogelv nem illeti meg az elefántot még akkor sem, ha az állat rendelkezik több olyan kognitív képességgel, amely az ember sajátja.

Happy, an elephant that has been at the Bronx Zoo for more than 40 years, is not a person, New York’s highest court ruled. The decision was a legal blow for animal rights activists who argued she was being illegally detained. https://t.co/9UcbVnbCI6 pic.twitter.com/kxS5hFbIUc

— The New York Times (@nytimes) June 14, 2022