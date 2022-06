Megrázta a gyászolókat, ami a temetésen történt, nem tudták megállítani a megvadult elefántot

Az India északnyugati részén fekvő Orisza államban élő 70 éves Maya Murmu nevű idős asszony egy kútról mert vizet június 9-én, amikor egy hirtelen felbukkant elefánt megtámadta és megtaposta.

A woman was trampled to death by an elephant, who later came to her funeral, grabbed hold of her corpse and threw it in the air.https://t.co/ufRfdc265r

