Megérkezett Romániába Emmanuel Macron, aki a romániai NATO-harccsoport gerincét képező francia csapatokat látogatja meg

Romániába érkezett kedd este Emmanuel Macron francia elnök, hogy meglátogassa az ukrajnai háború miatt létrehozott romániai NATO-harccsoport gerincét képező francia csapatokat.

A Fekete-tenger partvidékén található Mihail Kogalniceanu légi támaszponton Nicolae Ciuca román miniszterelnök fogadta a francia elnököt, majd közösen keresték fel az ott állomásozó, a román, amerikai és más nemzetiségű NATO-katonákkal közösen szolgálatot teljesítő francia katonákat.

Macron szerda délelőtt találkozik – a kedden még Hágában, a madridi NATO-csúcsról egyeztető – Klaus Johannis román államfővel, akivel – a román elnöki hivatal közleménye szerint – egyebek mellett a két ország stratégiai partnerségéről, az Ukrajna elleni törvénytelen orosz agresszió következtében kialakult biztonsági helyzetről tárgyal.

Romániába indulásakor Macron azt mondta: bátorítani érkezik azokat a katonákat, akik a NATO közös határát védik, megakadályozandó a háború kiterjedését.

A francia elnök szerda délben a szomszédos Moldovában folytatja kelet-európai útját és a sajtó azt valószínűsíti, hogy csütörtökön kerülhet sor régóta lebegtetett ukrajnai látogatására is. Franciaország június végéig látja el az Európai Unió soros elnökségét, és a bukaresti média szerint Macron minden bizonnyal még ebben a minőségben akarja a két, uniós tagfelvételt kérő országot integrációs törekvéseik támogatásáról biztosítani.

A Bild am Sonntag című német lap értesülései szerint Olaf Scholz német kancellár Emmanuel Macron francia államfővel és Mario Draghi olasz kormányfővel együtt látogathat el Kijevbe. A három vezető a világ legfejlettebb ipari országait összefogó G7 csoport június 26-án kezdődő németországi csúcstalálkozóje előtt felkeresheti Kijevet, ahol egyikük sem járt az orosz támadás kezdete óta.

A román média tág teret szentelt annak az Olekszij Goncsarenko ukrán parlamenti képviselő Twitteren közzétett bejelentésnek is, miszerint a „három testőrt” – a francia elnököt, a német kancellárt, és az olasz miniszterelnököt – „d’Artagnanként” Johannis is elkíséri Kijevbe. Ezt Bukarest nem erősítette meg, mondván, hogy a kijevi látogatásokat mostanában nem harangozzák be, hanem utólag számolnak be róluk.

Romániába márciusban érkezett ötszáz francia katona az ukrajnai háború miatt most először mozgósított NATO Reagáló Erőinek részeként. Ezeknek a csapatoknak az átminősítése révén hozták létre a NATO állandó romániai harccsoportját. Franciaország egy MAMBA légvédelmi rakétarendszert és egy száztagú légvédelmi különítményt is küldött a román légelhárítás midia-foki kiképző és gyakorlatozó támaszpontjára.