Közzétették a rendőrségi fotót az amerikai házelnök férjéről, akit ittas vezetés miatt rabosítottak

A jobboldali-konzervatív amerikai napilap online tudósítása szerint Paul Pelosi május 28-án, szombat kora hajnalban ittas vezetés közben összeütközött egy másik autóval a Kalifornia állambeli Napa városában – , amikor megpróbált keresztülhajtani a 29-es gyorsforgalmi úton és a Porsche típusú autójába belehajtott egy Jeep személygépkocsi – áll a kaliforniai autópálya-rendőrség (CHP) jelentésében.

‘SHAME-FACED’: Police mug shot of Paul Pelosi, husband of House Speaker Nancy Pelosi, taken just after he was cited for driving under the influence of alcohol last month has been released.⁣ https://t.co/ZyuABvd1Y0 pic.twitter.com/wmUWnE0jeY

— Newsmax (@newsmax) June 14, 2022