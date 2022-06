Kivégezte kislányát, majd magával is végzett a gyilkos

Egy georgiai férfi elrabolta és lelőtte egyéves kislányát, utána pedig maga ellen fordította a fegyvert vasárnap – írja a New York Post.

A rendőrség a 38 éves Darian Javaris Bennett és a kisbaba holttestét egy templom mögött találta meg.

It is with great heartache that we update this #AmberAlert.

Baby Jaquari has died. The Newton County Sheriff’s Office is handling the investigation. https://t.co/HQlpAHDAgZ

— GA Bureau of Investigation (@GBI_GA) June 12, 2022