Kalifornia államban már átlag 6,4 dollárért kínáltak egy gallon benzint – Biden szerint szándékosan késleltetik a fúrásokat

Kalifornia államban hétfőn átlag 6,4 dollárért kínáltak egy gallon benzint a töltőállomásokon, de hamarosan más államokban is elérheti a benzin ára a 6 dollárt, miközben már a 4 dolláros ár is kicsapta a biztosítékot pár hónappal ezelőtt. Joe Biden amerikai elnök különadót vetne ki a palaolaj-termelő vállalatokra, törekvéséhez a törvényhozásban is találhat szövetségeseket – írták a Világgazdaság.