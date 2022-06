Tombol a hőség Spanyolországban és Franciaországban is

Hőségriasztás van érvényben, két kivétellel Spanyolország összes tartományában – közölte kedden a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet), amely három mérőállomásán is júniusi hőségrekordot mért.

A tájékoztatás szerint a dél-spanyolországi Granada repülőterén 41,8 Celsius-fokot mutattak a hőmérők, a város melletti légibázison 40,1 Celsius-fokkal dőlt meg az eddigi rekord, míg a szintén andalúziai Jaén városában 40,5 Celsius-fokra emelkedett a hőmérséklet.

A meteorológiai szolgálat közölte: a hőmérséklet az ország nagy részén meghaladja a 34 Celsius-fokot, kivéve a Kanári-szigeteket és az északi Asztúria tartományt. Számos régióban, például Aragóniában, Kasztília-La Manchában, Madridban 40 Celsius-fok feletti a napi maximális hőmérséklet, míg például Andalúziában vagy Kasztília és Leónban helyenként 43 Celsius-foknál is több.

Az Aemet felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a hőmérsékleti értékek nem ritkák a dél-európai országban, viszont idén a szokásosnál hamarabb köszöntött be az első nagy nyári forróság.

A napi maximális hőmérséklet 7-12 Celsius-fokkal haladja meg az ilyenkor megszokott értékeket, a napi minimum pedig 4-13 Celsius-fokkal több, mint általában. Utóbbi azt jelenti, hogy a levegő éjjel sem tud lehűlni jelentősen. Keddre virradó éjszaka az andalúziai Osunában volt a legmelegebb, a hőmérséklet nem csökkent 27,4 Celsius-fok alá.

A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint pénteknél hamarabb nem várható enyhülés, akkor is csak az ország nyugati felében lehet rá számítani.

Rendkívüli hőhullám érte el Franciaországot



Helyenként 39-40 Celsius fokos hőmérséklettel rendkívüli és korai hőhullám érkezett kedden Franciaországba, s az előrejelzések szerint legalább szombatig eltart, ami június első felében nagyon szokatlan az országban.

Szakemberek szerint a héten várhatóan megdőlő rekord-hőmérsékletek a jövőbeni éghajlatot vetítik előre annak emberi és egyre költségesebb gazdasági vonzataival.

Az észak-afrikai országok felöl Spanyolország érintésével érkező forróság hatásai az ország délnyugati részén már kedden érezhetők voltak, ahol 34 és 36 fok közötti hőmérsékleteket mértek, s helyenként a 40 Celsius fokot is elérte a hőmérő higanyszála. A meleg levegő fokozatosan teríti be Franciaország teljes területét, pénteken és szombaton az ország északi részén is 30 és 35 fok közötti hőmérsékletek várhatók.

Elisabeth Borne miniszterelnök kedden a prefektusokkal és a regionális egészségügyi ügynökségekkel tartott egyeztetést követően jelezte, hogy a kormány minden elővigyázatossági intézkedést életbe léptet, és egy 500 millió eurós alapot is létrehoz az úgynevezett renaturációs (vissza-természetesítési) programok finanszírozására.

„A jelentős, erős, korai és az év ezen időszakában példa nélküli hőhullámmal szemben a kormány elővigyázatosságra kér mindenkit, és beindítja a klímaváltozás következményeinek elhárítását előkészítő intézkedéseit” – jelezte a kormányülést követően Olivia Grégoire kormányszóvivő.

Az állami vasúttársaság, az SNCF azt közölte, hogy felkészült a hőségre, ellenőrzik a síneket és a vezetékeket, valamint több százezer palack víz áll rendelkezésre abban a reményben, hogy az utasoknak nem kell majd valahol órákat várakozniuk a forró napon.

Franciaországban a közelmúltban mértek már rendkívüli meleget júniusban, az abszolút rekord 2019-ben volt: akkor a déli Vérargues településen 46 Celsius fokot mértek árnyékban, de az június 28-án történt.

„Ez az első alkalom, hogy ilyen korán érkezik hőhullám, és először érjük el a 40 Celsius fokot ilyen korán az évben” – hívta fel a figyelmet kedden Olivier Proust meteorológus.

A hőhullám kifejezetten meleg és száraz tavasz után érte el Franciaországot, s kritikussá tette a talajszárazságot, és már erdőtüzeket is okozott.