Ezt látni kell! Az ausztrál gumilábú kapus betáncolta csapatát a világbajnokságra

Hiába tettek meg mindent a perui sámánok, az ausztrálok kapusa mindenkit letáncolt a meccsen. Így Ausztrália válogatottja jutott ki a november 21-én kezdődő katari labdarúgó-világbajnokságra, miután a hétfői interkontinentális pótselejtezőn gól nélküli találkozót követően tizenegyespárbajban legyőzte Perut Al-Rajjanban.

A kapus a bravúros védés után úgy nyilatkozott, hogy ő nem egy hős, de az internetezők másképp gondolták, a vicces, táncszerű mozgásáról pedig ezernyi mém született. Bár nem szokatlan, hogy a kapusok mozognak a gólvonalon, hogy megpróbálják megzavarni az ellenfelet, Redmayne zselészerű mozgásával hamar a közönség kedvencévé vált.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a sorsdöntő mérkőzés előtt a perui csapat is mindent megtett, hogy növeljék az esélyeiket a győzelemre, a perui sámánok varázslatokkal próbálták segíteni a labdarúgó-válogatottat.

Andrew Redmayne, a katari labdarúgó-világbajnokságra kijutó ausztrálok kapusa nem tartja magát hősnek azt követően, hogy a Peru elleni hétfői, interkontinentális pótselejtezőn a tizenegyespárbajra cserélték be és a hatodik sorozatban, döntő pillanatban sikerült hárítania.

Graham Arnold szövetségi kapitány a találkozó után elmondta: a gól nélküli állást követően a kapuscserénél elsősorban arra számított, hogy mentális nyomást tud gyakorolni az ellenfélre.

„Valószínűleg feltették maguknak a kérdést: miért hozzák be most ezt a srácot? Valószínűleg azért, mert nagyon jó lehet. Talán egy százalékot zavartuk meg ezzel a peruiakat, de közrejátszhatott abban is, hogy az első rontott büntetőjüknél a kapufát találták el. Kockázatos dolog volt a párbajra kapust váltani, de bejött” – mondta a szakember.

Redmayne harmadik alkalommal léphetett pályára a nemzeti együttesben, mint mondta bármikor hülyét csinál magából, ha megzavarhatja hasonló táncokkal az ellenfelet.

„Ha csak egy-két százalékot nyerhetünk az ilyen hülyeségekkel, valamint azzal, hogy közben hülyét csinálok magamból, akkor megteszem. Kis szerepem volt ebben az egészben, nem hinném, hogy most ezzel én lennék a hős. Az érdem a srácoké, akik elképesztő százhúsz percet hoztak össze egy kiváló ellenféllel szemben” – mondta a 33 éves kapus, aki fiatalon az Arsenalnál járt próbajátékon, de az ausztrál élvonalban véd.

Redmayne elmondta, a mérkőzés játékvezetője többször sárgalapos figyelmeztetéssel “fenyegette”, ha nem hagy fel az ellenfél provokálásával, illetve a kezdőkapus Mat Ryannel már egy hónapja kidolgozták azt a tervet, hogy tizenegyespárbaj esetén cserélnek.

„Még a társaink előtt is titkoltuk, mire készülünk. A történtek ellenére sincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy hol a helyem az ausztrál kapusok házi rangsorában, és roppant hálás vagyok azért, ahogyan Matty teljesített a mérkőzésen” – mondta.

Pedro Gallese, a peruiak kapusa úgy vélekedett: nagyon nehéz pillanat ez most számukra, különösen azért, mert azt álmodta, hogy a perui zászlót újra láthatja a vb-n.

„Ennek ellenére büszke lehetek a csapatunkra, most viszont egymás támogatására szorulunk. Ausztrália megtette a magáét, megérdemelten nyert” – mondta. A dél-amerikai együttes a 20. helyen zárta 2018-ban az oroszországi vb-t.

Ausztrália sorozatban ötödik, összességében hatodik vb-szereplésére készülhet, a katari tornán majd a D csoportban Franciaország, Dánia és Tunézia ellen küzdhet a két továbbjutó helyért. Az ausztrálok első mérkőzésükön, november 22-én – magyar idő szerint 21 órától – a címvédő franciákkal találkoznak.

Az utolsó kiadó vb-helyről a keddi (mai), ugyancsak al-rajjani Costa Rica – Új-Zéland interkontinentális pótselejtező dönt.

Címlapfotó: Az ausztrál kapus Mathew Ryan és csapattársa Andrew Redmayne (Fotó: EPA/Noushad Thekkayil)