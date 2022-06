Életük fogásnak hitték, de pórul jártak a tolvajok

Három houstoni férfi ellopott egy 4200 dollár értékű szeszes italt, amiről azonban utólag kiderült, hogy hamisítvány volt, a bolt biztonsági okokból nem tette a vásárlók keze ügyébe a valódi, több ezer dolláros üveget – írja a New York Post.

