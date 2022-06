Egy maréknyi pénzérmét nyelt le gazdája pénztárcájából egy kiskutya

Daisy nem tett semmi szokatlant, csak azt, amiben a kölyökkutyák a legjobbak: megette, amit nem szabad – írta a The Guardian online kiadása kedden.

Gazdája akkor kezdett aggódni, amikor a bichon frisé hányt és nem akart enni – közölte a PDSA brit jótékonysági állatorvosi szervezet. Daisyt megvizsgálták, megállapították, hogy a gyomrával van baj. Elzáródásra gyanakodtak, ezért elaltatták és megröntgenezték.

A felvételen az látszott, hogy a kiskutya egy marék pénzérmét nyelt le: 13 egypennyst, három ötpennyst, két húszpennyst és két egyfontost, összesen 2,68 fontot (1249 forint).

