A lovakat is legyőzte a sportoló a világ legfurább futóversenyén

A rendhagyó futamot a walesi Powysban rendezik meg minden évben. Mintegy ezer futó és 50 ló vett részt az idei megméretésen. A versenyzőknek egy harminchat kilométeres pályán kell összemérni gyorsaságukat a lovakkal – írja a BBC.

Különleges volt az idei év, ugyanis amellett, hogy a koronavírus-járvány kirobbanása óta most először lehetett megrendezni a futamot, idén az esemény fennállása óta, harmadjára sikerült előbb egy sportolónak célba érnie, mint egy lovasnak.

It’s one of the ultimate tests of man against beast — and over the weekend a Briton got the better or his four-legged rivalhttps://t.co/ZYdPW0gVPx

— CNN International (@cnni) June 13, 2022