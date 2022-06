Leszámolás Kaliforniában: sorra buknak a baloldali városvezetők Amerika liberális fellegváraiban

Leszámolási hullám zajlik az Egyesült Államok nyugati parti településein: miután kedden a legliberálisabb amerikai nagyváros, San Francisco választópolgárai több mint 60 százalékos arányban leszavazták pozíciójából a körzeti főügyészt, most egy másik kaliforniai metropolisz, Los Angeles szavazópolgárai is véleményt nyilvánítottak a Black Lives Matter és az LMBTQ, illetve a woke mozgalmak csapásirányát képviselő progresszív városvezetés tevékenységéről – számolt be róla a Daily Mail