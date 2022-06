Horrorisztikus lényt fotóztak a városban, továbbra is megoldatlan a rejtély

The Texas attraction is asking for help in identifying what the creature could be, and the public has their theories. https://t.co/sPhVYPxKXe

Továbbra sincs magyarázat arra a felvételre, amit a texasi Amarillo Állatkert éjszakai kamerái rögzítették még májusban. A felvételen egy bizarr farkasember szerű lény látható a park külső kerítésének közelében, mely megdöbbentette a gondozókat.

Az állatkert a lényről készült felvételt feltöltötte a honlapjára is, a helyi közösség segítségét kérve, hátha így sikerül megoldani a rejtélyt. Miközben egyesek egészen biztosak, hogy egy két lábon álló farkas vagy róka látható a fotón, mások a vérfarkas és a puerto ricói chupacabra legendájának bizonyítékát vélik felfedezni a képen.

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT

