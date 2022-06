Egy hete eltűnt a brit újságíró a dzsungelben, most megtalálták a nadrágját

Az 57 éves Phillips és a 41 éves Pereira a múlt héten tűnt el az Amazonas távoli részén, és a feltételezések szerint június 5-én, vasárnap kora reggel látták őket utoljára Sao Rafael közösségben.

A rendőrség közleményében azt írta, hogy a megtalált tárgyak között van egy Phillipshez tartozó hátizsák, csizma, valamint egy egészségügyi kártya. Rábukkantak továbbá Pereira nadrágjára, szandáljára és csizmájára is.

Rights groups and families of a British journalist and a Brazilian Indigenous expert who went missing deep in the Amazon on Sunday after receiving threats have pleaded for authorities to accelerate the search operation https://t.co/Sf3m6DajAm #DomPhillips #BrunoPereira pic.twitter.com/KM8pmhPrQ8

— AFP News Agency (@AFP) June 8, 2022