A zöld infláció valós, és egyáltalán nem átmeneti

Hosszú elemző cikkét a National Review amerikai konzervatív lap úgy kezdi, hogy amióta Lagarde átvette az EKB elnöki posztját, ő az egyik felelős azért, hogy az intézményt bevonják a klímapolitikába. Arra a kérdésre például, hogy a világjárvány miatt hátrébb sorolódnak-e a zöld kérdések, annyit mondott, „azok, akiket ez a lehetőség csábítana, megbánnák”. Lagarde hozzátette, „vannak gyermekeim, vannak unokáim. Egyszerűen nem akarok azokba a gyönyörű szemekbe nézni, amikor azt kérdeznék tőlem és másoktól, hogy mit tettél?’”.

Csakhogy, az eurózóna inflációja jóval a középtávú célérték fölött mozog, ilyen körülmények között pedig nem túl szerencsés olyan felvetésekkel élni, hogy az éghajlat-politika hozzájárulhat az inflációhoz – ez az úgynevezett „zöld infláció”. Márpedig januárban Isabel Schnabel, az Európai Központi Bank igazgatóságának piaci műveletekért felelős tagja arra figyelmeztetett, hogy előbb-utóbb hatással lesz az inflációra a klímapolitika: „a múltban az energiaárak gyakran épp olyan gyorsan csökkentek, ahogyan emelkedtek, az éghajlatváltozás elleni küzdelem magasabb szintre emelése azt jelentheti, hogy

A megújuló energiák rövid távon elégtelen termelési kapacitása, a fosszilis tüzelőanyagokba történő visszafogott beruházások és a szénhidrogénárak emelkedése együttesen azt jelenti, hogy fennáll a kockázata annak, hogy egy valószínűleg elhúzódó átmeneti időszak elé nézünk, amelynek során az energiaszámlák emelkedni fognak”.

Andrew Stuttaford elemző cikkében kiemeli, hogy a „kockázat” és a „valószínűleg” kissé alulértékelt megjegyzések… Kiemeli, a „rövid távon elégtelen termelési kapacitás” fogalmazás lényegesen mélyebb problémát rejt: a megújuló energiaforrások ugyanis, különösen a szél- és napenergia nem képesek az alapterhelés biztosítására.

Az pedig, hogy nem hajlandóak beruházni a tartalék energiaforrásokba, amelyekre a megújuló energiaforrásoknak a belátható jövőben valószínűleg szükségük lesz, csak növeli a megbízhatatlanságot, újabb költséget jelent. Az ötletek között felmerül a nagy tárolókapacitású akkumulátorok használata, ez azonban, jelen pillanatban még nem megoldás, bár egyes tanulmányok szerint a nap- és szélerőművek az Egyesült Államok energiaszükségletét 80 százalékban fedezhetik.

Válasz lehet erre egyrészt az atomenergia, másrészt a földgáz: az Európai Bizottság elvben kész arra, hogy mind az atomenergiát, mind a földgázt zöld energiának minősítse, még ha ez utóbbi esetében csak „áthidaló” alapon – írja az amerikai konzervatív lap. Csakhogy, az új atomerőművek megépítése valószínűleg évekig tartó viták és pereskedések után további hosszú évekig fog tartani. Az Európai Bizottság február elején adta ki a régóta várt taxonómiarendeletet, amely átmenetileg fenntartható energiaforrásként ismeri el az atomenergiát és a földgázt.

Németországban Christian Lindner, a kormánykoalíció FDP-s pénzügyminisztere úgy fogalmazott, „a világon mindenhol az atomenergia reneszánszáról beszélnek, Németországnak nem szabad elzárkóznia ettől”. A szabad demokrata politikus álláspontja az, hogy nyitva kell hagyni az ajtót az atomenergiához való esetleges visszatéréshez, szemben a jelenlegi teljes elutasítással.

Eközben, még most is, amikor Ukrajnában folytatódnak a harcok, a Biden-adminisztráció megosztottnak tűnik a klíma-fundamentalisták és azok között, akik elismerik azt, hogy valamilyen formában és valameddig szükség van az olajra és a gázra – a megosztottság azonban aligha gyakorol ösztönző hatást a szektorba történő befektetésekre. De ugyanez elmondható az „árdrágításról” szóló törvényjavaslatokról, miként a májusi, a képviselőházi demokraták által támogatott javaslatról is, amely felhatalmazást adna Joe Biden elnöknek arra, hogy energiaügyi vészhelyzetet hirdessen ki, és törvénytelenné tehetné a benzin és az otthoni energiahordozók árának „túlzott vagy kizsákmányoló módon történő” emelését. A törvényjavaslat arra utasítja a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot, hogy büntesse az árdrágító vállalatokat.

Emellett a cikk szerzője bírálja az általa szélsőségesnek nevezett adófajták beemelését, mint az extraprofitadó (windfall taxes) is. A republikánus álláspont az Egyesült Államokban az, hogy az olaj globális árucikk, és az árakat a világpiacon alakítja.

Stuttaford kiemeli a BlackRock döntését, a világ legnagyobb vagyonkezelője ugyanis közölte, 2022-ben valószínűleg kevesebb klímajavaslatot támogat a befektetési portfóliójába tartozó vállalatoknál, mint 2021-ben. A vagyonkezelő részleges visszavonulása ellenére a szabályozó hatóságok, a vezető tisztségviselők, és az úgynevezett „érdekeltségi kapitalista” befektetők által alkotott „kartell” továbbra is akadályozni akarja az általuk úgymond „bűnösnek” tartott energiaforrásokba történő beruházásokat, annak ellenére, hogy ezek a források elengedhetetlenek az üvegházhatású gázokat kibocsátó üzemanyagokról való, viszonylag zökkenőmentes átállás biztosításához.

A Bloombergben megjelent, „A zöld infláció (greenflation) nagyon is valós, és sajnálom, nem átmeneti” című cikkében Javier Blas úgy fogalmaz, „az energiahordozók drágulásán túl még sok minden egyéb is vár ránk. Ahogy a világ a fűtéstől az autóvezetésig mindent elkezd ‘villamosítani’, a zöld átmenethez szükséges nyersanyagok iránti kereslet egyre nagyobb lesz, ennek következtében folyamatosan drágulni is fognak. Például a lítiumnak, az elektromos autók akkumulátorainak kulcsfontosságú elemének, rekordon áll az ára. Ugyanez igaz a rézre is, amelyre minden elektromos kábelben szükség van.

Blas hozzáteszi, „Isabel Schnabel szerint a zöld inflációnak fiskális és monetáris következményei lesznek. A kormányoknak támogatniuk kell majd azokat a családokat, amelyek képtelenek lépést tartani az energiaárak emelkedésével. A vállalkozásokról nem sokat mondott, de az egyértelmű, ha Európa hagyja, hogy a gáz- és villamosenergia-árak emelkedése ellenőrizetlenül folytatódjon, a régió elveszíti energiaigényes iparágait, az alumíniumkohóktól a műtrágyagyártásig”.

A jelek egyértelműek, az Egyesült Államokban az elmúlt hónapokban több nagy akkumulátorprojektet is elhalasztottak vagy leállítottak a megújuló energiaforrások fejlesztői. A projektek célja az elektromos energia tárolásának megoldása lett volna, és a hálózatra kapcsolása. A halasztással viszont meghiúsították a fosszilis tüzelőanyagok szél- és napenergiával való kiváltására irányuló terveket. A döntés oka, hogy a munkaerő és szállítási szűk keresztmetszetek, az emelkedő ásványi nyersanyagárak, valamint az elektromos járműipar versenye minimalizálta a kínálatot.

A The Daily Telegraph brit lap június 8-án arról írt, hogy Nagy-Britannia élelmiszerellátása „sebezhetővé vált”, miután az energiaszámlák emelkedése miatt a két nagy műtrágyagyár közül az egyiket véglegesen bezárták, mivel a CF Fertilisers nem tudja fenntartani a Chester melletti Ince-i gyártóüzem működését a növekvő gázárak és a magas környezetvédelmi adók közepette.

Ezzel szemben Németország tavaly ősszel több mint 40 százalékkal csökkentette a környezetvédelmi adót, a megújuló villamos energia pótdíját, mivel a gázárak az egekbe szöktek. Számos konzervatív képviselő követelt Nagy-Britanniában további intézkedéseket, így az energiaszámlák áfájának csökkentését, valamint az üzemanyagadó tartósabb csökkentését, a Downing Street és a kincstár azonban a novemberi költségvetésig halogatja az adóváltoztatások megfontolását.

Mindeközben Lagarde június elsején arról tweetelt, hogy „fosszilis infláció, nem pedig zöldfláció! Míg az energiaszektorban a szén-dioxid-mentesítés középtávon áremelkedést okozhat, hosszú távon csökkentheti az inflációt. Ezért kulcsfontosságú a zöld innováció”.

We are now observing “fossilflation”, not “greenflation”!

While decarbonisation in the energy sector can cause rising prices in the medium term, it can lower inflation in the long term. That’s why green innovation is key.

#GreenSwanConference https://t.co/FXiP9rmafE

— Christine Lagarde (@Lagarde) June 1, 2022